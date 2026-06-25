Президент США Дональд Трамп положительно оценил действия Владимира Зеленского в ходе вооруженного конфликта с Россией. Отвечая на вопрос журналистов о том, побеждает ли Украина, Трамп заявил, что украинский лидер «довольно хорошо справляется» и продолжает удерживать позиции, несмотря на большие потери с обеих сторон.

«У Зеленского дела идут неплохо. Послушайте, как ни посмотри, у него дела идут неплохо. По крайней мере, он держится», — сказал Трамп. Президент США также назвал Зеленского храбрым и отметил украинских военных. «Нужно сказать, что он храбрый, у него отличное снаряжение, у него отличные люди, у него бойцы», — цитирует Трампа Euronews.

Заявления прозвучали во время общения с журналистами в Белом доме в присутствии генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Трамп вновь подчеркнул, что, по его мнению, Украина сохраняет устойчивость в условиях продолжающегося конфликта.

На этом фоне Украина продолжает наносить удары по объектам в Крыму. Министр обороны Украины Михаил Федоров в интервью YouTube-каналу Pressing заявил о планах Украины сделать так, чтобы полуостров Крым «превратить в остров», нарушив логистические связи. По его словам, атаки на транспортную и энергетическую инфраструктуру способны привести к «совершенно неожиданным последствиям для россиян».

На данный момент удары по Крыму уже привели к перебоям с поставками топлива и очередям на автозаправочных станциях. Владимир Зеленский также заявил, что российские военные перебрасывают часть средств противовоздушной обороны для защиты Крымского моста.

Ранее украинское издание Kyiv Independent со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что Дональд Трамп в частном порядке посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому действовать «смелее» в отношении России, чтобы подтолкнуть Москву к содержательным переговорам.

Американские чиновники не стали прямо отвечать на вопрос, поддерживает ли Трамп удары ВСУ вглубь российской территории, но подтвердили, что он считает силу ключевым фактором.

В Государственном департаменте США считают, что Украина сейчас близка к победе в конфликте. Заместитель госсекретаря США по вопросам внешней помощи, гуманитарных вопросов и свободы вероисповедания Джереми Левин. «На данный момент мы находимся в ситуации, когда Украина выигрывает», — сказал в интервью «Европейской правде» представитель Госдепа США.

Владимир Путин в последних публичных выступлениях заявил, что теракты со стороны Киева в российском тылу не в состоянии изменить ситуацию на фронте, где ВС РФ освобождают один населенный пункт за другим.

Ситуация на фронте для Киева стремительно ухудшается, сказал Путин, поэтому противник перешел к тактике нанесения ударов по российской гражданской инфраструктуре.