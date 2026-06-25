В Уфе силы Минобороны и службы безопасности предприятий отбили атаку беспилотников, обломки упали в промзоне. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Радий Хабиров. По его данным, пострадавших и значительных разрушений нет.

«Все службы на месте, последствия сейчас устраняют. Никто не пострадал, технологические процессы не нарушены — предприятия работают в штатном режиме», — написал он.

Ранее МЧС по региону объявило о введении режима беспилотной опасности. Аэропорт Уфы временно ограничил прием и выпуск воздушных судов, на момент публикации ограничения не сняты.

Беспилотную опасность также объявляли в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях, Ханты-Мансийском автономном округе.

На прошлой неделе Хабиров анонсировал на медиафоруме дополнительные меры защиты от возможных атак беспилотников. В частности, по его словам, в Башкирии формируют собственную структуру БАРС — боевого армейского резерва. В состав подразделения войдут 300 человек. Также идет работа над созданием почти 100 маневренных огневых групп.

Он сказал, что ситуация остается напряженной, поэтому необходима серьезная и системная подготовка.