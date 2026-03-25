Банкиры попросили правительство России и Центробанк не обязывать клиентов банков подтверждать операции одновременно через СМС и национальный мессенджер MAX. Участники рынка назвали такую норму «юридически избыточной и необоснованно затратной», говорится в письме Национального совета финансового рынка (НСФР), которое цитирует «Коммерсант».

Банкиры просят внести изменения в проект закона против кибермошенничества (так называемый «Антифрод 2.0»), который Госдума готовится рассмотреть во втором чтении.

Согласно документу, для всех дистанционно совершаемых гражданами «значимых действий» будет требоваться обязательное подтверждение через СМС и сообщения в МАХ. Критерии, по которым действие может быть признано значимым, в законопроекте не перечисляются.

В НСФР предложили сохранить и другие способы подтверждения финансовых операций, обеспечивающие более высокий уровень защиты. Специалисты по кибербезопасности называют в числе таких способов push-уведомления, биометрию и TOTP-коды (например «Яндекс ID»).

Участники финансового рынка отметили, что любой серьезный сбой или DDoS-атака на MAX «может привести к остановке на неопределенное время всей юридически значимой онлайн-деятельности в стране, включая банковские операции и совершение сделок». Кроме того, юрлица пока не могут отправлять физическим лицам односторонние сообщения в нацмессенджере без предварительного запроса на диалог со стороны клиента.

Обязанность подтверждать операции и через СМС, и через МАХ повлечет дополнительные ежегодные многомиллиардные расходы, указал в письме глава НСФР Андрей Емелин. Фактически речь идет о том, что информационные сообщения по одному «значимому действию» будут направляться по двойной стоимости. Это может привести к «снижению рентабельности и росту цен для пользователей», предупредил Емелин.

Авторы письма предлагают использовать другие варианты, призванные снизить издержки банков для подтверждения операций. Банкиры также попросили закрепить в поправках, что операторы должны бесплатно оказывать услуги связи для рассылки кодов подтверждения через СМС и сообщения МАХ. Либо нужно установить регулируемый государством тариф на эти услуги, говорится в обращении к правительству и ЦБ.

Специалисты по кибербезопасности отмечают, что СМС в качестве способа подтверждения финансовых операций уже давно считаются уязвимым каналом. МАХ в этом смысле надежнее, но уступает биометрии и аппаратным ключам, заявил «Ъ» председатель Координационного совета негосударственной сферы безопасности РФ Игорь Бедеров.

По словам ведущего инженера CorpSoft24 Михаила Сергеева, push-уведомления в банковских приложениях и TOTP-коды намного безопаснее MAX, поскольку не зависят от мобильной сети. Кроме того, согласно действующим требованиям ЦБ для обеспечения безопасности трансакций нужно использовать криптографические средства, отметил гендиректор SafeTech Денис Калемберг.