Госдума приняла в первом чтении второй пакет правительственных поправок, направленных на борьбу с кибермошенничеством, передает корреспондент RTVI. Базовый законопроект поддержали 322 депутата, двое проголосовали против, 33 воздержались. Депутат Михаил Делягин во время обсуждения поправок заявил о риске превращения телефонов россиян в «кирпичи».

Правительство внесло в Госдуму так называемый второй антифрод-пакет в декабре 2025 года. Предлагается реализовать 19 мер, в том числе полностью запретить входящие звонки из-за границы и ввести единую базу IMEI-номеров мобильных устройств, используемых в России.

О каких мерах идет речь

Восстановление доступа к аккаунту на «Госуслугах» только доверенными способами: с помощью биометрии, через МФЦ, приложения или сайты банков.

«Эсэмэска уйдет в прошлое, будут использоваться гораздо более современные и надежные способы», — пояснил во время обсуждения глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

Полный запрет на входящие звонки из-за границы

Замглавы Минцифры Иван Лебедев назвал такие меры «абсолютно необходимыми», поскольку значительная доля мошеннических звонков приходится на международные вызовы, в том числе с Украины.

Боярский в свою очередь отметил, что ко второму чтению предлагается рассмотреть возможность установления самозапрета на зарубежные звонки по аналогии с самозапретом на онлайн-кредиты.

Создание единой базы IMEI-номеров гаджетов

Лебедев назвал этот вопрос дискуссионным и «очень непростым». Однако «именно донастройки с точки зрения IMEI позволяют более качественно технически понимать, на каких устройствах что работает», отметил замглавы Минцифры.

«Например, IMEI беспилотника — он очевиден, его невозможно перепутать с мобильным телефоном, с компьютером и так далее. Поэтому мы тоже считаем, что в режиме безопасности такая база должна быть в стране введена», — пояснил замминистра.

Боярский со своей стороны добавил, что в связи с привязкой базы IMEI к номерам телефонов и гаджетов кражи сотовых телефонов «просто станут бессмысленными, потому что после заявления о краже с указанием IMEI оператор связи сделает так, что этот аппарат больше никогда и нигде не сможет быть включен».

По словам Боярского, к цифровой слежке за гражданами создание базы IMEI отношения не имеет.

«Сотовые операторы уже сегодня, и вчера, и пять лет назад видели ваш IMEI вместе с вашей сим-картой, то есть это не новая технология. Сотовый оператор всегда видит базы IMEI, с которого совершается звонок. Мы лишь описываем те критерии, когда, например, сотовый оператор сможет выключить устройство по вашему обращению», — пояснил депутат.

В случае кражи телефона имя его настоящего владельца попадет в черный список, и «больше это устройство не воспримет сим-карты ни одного оператора, потому что база будет общая», рассказал Боярский.

«Это международный опыт, поэтому ни к геолокации, ни к каким-то там слежкам не имеет никакого отношения», — подчеркнул глава думского комитета по информполитике.

Ограничение числа банковских карт

Принятый в первом чтении законопроект запрещает россиянам оформлять больше 20 банковских карт на одного человека. При этом количество карт, выданных физлицу в одном банке, ограничивается пятью.

Боярский назвал избыточным предложение ограничивать россиян в выборе финансовой организации. Он допустил, что ко второму чтению требование иметь на руках не более пяти карт одного банка будет исключено. В этом случае все 20 карт можно будет завести в одном банке, сказал депутат.

«Красная кнопка»

Антифрод-пакет предлагает ввести на «Госуслугах» «режим красной кнопки», позволяющий быстро подать сигнал банкам, операторам связи и правоохранительным органам о подозрительных действиях и попытках мошенничества.

Замглавы Минцифры привел в пример передачу третьим лицам секретного кода или пароля «по недоразумению».

«Пока я дойду до правоохранительных органов, пока подам заявление, уходит драгоценное время. И, конечно, была задача реализовать так называемый режим красной кнопки, который очень быстро позволяет сделать сигнал банковскому сообществу, операторам связи, правоохранительной системе, что я в опасности», — пояснил Лебедев.

Он подчеркнул, что такой сигнал не будет равен подаче процессуального заявления о преступлении, но позволит банкам и операторам на сутки «охладить» банковские переводы заявителя и его действия со звонками.

«Мы считаем, что это комфортное время, когда гражданин способен разобраться и в рамках закона уже в правоохранительные органы обратиться», — пояснил замминистра

Детские сим-карты и другие меры

Проект закона предусматривает введение детских сим-карт, что позволит родителям контролировать доступ детей к нежелательному контенту и снизит риск вовлечения несовершеннолетних в схемы мошенников.

Законопроект также усиливает требования к банкам по защите мобильных приложений и сайтов от вредоносного кода. Одновременно предполагается механизм компенсации ущерба от действий мошенников — но пока только от банков. Поправки также разрешают внесудебную блокировку фишинговых сайтов.

«Глюки системы»

При обсуждении поправок у парламентариев возникло много вопросов и опасений. По мнению депутата Михаила Делягина, законопроект «полностью игнорирует реальность» в виде «глюков системы», а также «цифровую глухоту органов власти, из-за которой люди не могут порой решить простейшие вопросы».

«Сейчас мы, когда нам блокируют счета, имеем возможность позвонить по телефону в банк и после 15-30 минут неприятной беседы нам счета разблокируют. А куда мы будем звонить, когда нам заблокируют телефон? Каким образом мы будем звонить по отключенному телефону?» — поинтересовался Делягин.

Если поведение владельца телефона будет признано подозрительным по протоколу, устройство «превратится в кирпич», отметил депутат. Он предположил, что «теоретически» подозрительным может быть признано даже возвращение домой с работы «необычным маршрутом».

Делягин также прокомментировал идею создания базы IMEI.

«Каждый будет регистрировать на себя не только сим-карту, но и телефон по IMEI. Послушайте, если IMEI беспилотника, как здесь было сказано, фундаментально отличается от моего IMEI и это сразу видно, зачем блокировать мой IMEI, а не IMEI беспилотника? В чем здесь логика? Я уж не говорю про звонки из-за границы. У нас во многих регионах просто отключают мобильную связь без всяких разъяснений, вы знаете», — заявил парламентарий.

Депутат Госдумы от «Новых людей» Антон Ткачев обратил внимание на вопрос, касающийся дистанционной покупки сим-карт с доставкой на дом.

«Сегодня в рамках мер это запрещено с точки зрения того, что сим-карту, условно, можно купить только в определенном месте у оператора сотовой связи. Но у нас уже за 17 лет сформировался рынок, когда эти услуги можно получать на дому, получить, например, банковскую карточку. И в этом смысле перечеркивать такой удобный способ использования, особенно для людей, у кого ограничены возможности, ни в коем случае нельзя», — сказал Ткачев.

Такую поправку парламентарии намерены предложить ко второму чтению законопроекта, при этом предлагается ввести дополнительную идентификацию, «например, через банки, чтобы можно было подтвердить, что это действительно этот же человек, и для того, чтобы у оператора сотовой связи была дополнительная защита с точки зрения верификации человека», пояснил Ткачев.