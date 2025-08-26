Россиянам запретят оформлять больше 10 банковских карт на одного человека — такие меры разработало правительство в рамках борьбы с кибермошенничеством. Поправки размещены для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил RTVI, что делать россиянам, имеющим больше 10 карт.

Ограничение по количеству банковских карт вводится ради борьбы с дропперами — посредниками мошенников, которые передают им свои карты или электронные кошельки, пояснили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, который курирует разработку мер. Кроме того, нововведение упростит банкам выявление подозрительных операций.

Соответствующие поправки планируется ввести в федеральный закон «О банках и банковской деятельности». Согласно законопроекту, банки смогут оформлять на одного клиента не более пяти платежных карт.

«Физическому лицу всеми кредитными организациями, филиалами иностранных банков может быть предоставлено не более 10 платежных карт, если большее количество не определено советом директоров Банка России», — говорится в тексте поправок.

В среднем «подавляющее» большинство россиян имеет не больше четырех платежных карт, в то время как «преступники имеют сотни, а то и тысячи платежных инструментов», отметил в разговоре с RTVI глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«С моей точки зрения, и пяти карт, в принципе, достаточно было бы, чтобы люди могли получать в зависимости от разных льготных программ в банках те услуги, которые эти банки оказывают, и это позволяло бы не путаться в количестве карт, которыми надо пользоваться», — сказал депутат.

С помощью ограничений по количеству банковских карт планируется навести порядок на финансовом рынке, пояснил Аксаков, назвав предложение правительства «абсолютно правильным».

Глава комитета выразил уверенность, что одномоментного запрета для владельцев более 10 банковских карт не произойдет.

«Пока конкретных предложений по этому поводу не было. <…> Очевидно, будет установленный срок, в течение которого граждане будут иметь свое количество платежных инструментов. По истечении определенного срока, который указан в карте, они, соответственно, будут переставать действовать, и система будет отслеживать уже в будущем, сколько карт на руках и давать ли возможность новую карту открывать», — пояснил Аксаков.

В рамках первого пакета мер против кибермошенничества в России ввели самозапрет на выдачу кредитов и оформление сим-карт, запрет на использование иностранных мессенджеров госорганами, возможность отказаться от смс-рассылок и массовых звонков. С 1 сентября россияне смогут устанавливать самозапрет на оформление сим-карт.

В июле вступил в силу закон, предусматривающий до шести лет лишения свободы за передачу банковской карты третьим лицам в обмен на вознаграждение. В конце июля по первому уголовному делу о дропперстве задержали 52-летнюю москвичку, которая в надежде погасить долги нашла «подработку» в интернете и по указанию мошенников открыла банковский счет ИП. Через него прошло в общей сложности более 1 млн рублей, добытых незаконным путем.