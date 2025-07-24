В Москве была задержана 52-летняя местная жительница по первому уголовному делу, возбужденному в соответствии с ч. 3 ст. 187 УК России (передача банковского счета мошенникам, «дропперство»). Об этом сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следователей ГУ МВД, подозреваемая, надеясь погасить имеющиеся долги, нашла подработку в Сети. Действуя по их инструкциям, подозреваемая открыла счет индивидуального предпринимателя в одном из банков.

Позднее на этот счет переводились денежные средства, которые злоумышленникам удалось добыть незаконными способами. По словам Волк, итоговая сумма средств, зачисленных на счет москвички, составила более 1 млн рублей.

Сообщается, что она поддерживала связь со своими кураторами с помощью мессенджера, через который пересылала данные о проведенных банковских операциях. Женщина была задержана сотрудниками столичного Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

В ходе обыска дома у задержанной изъяли мобильные телефоны, компьютеры, банковские и сим-карты.

«Полицейские и следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и задержание соучастников», — добавила Волк.

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности для дропперов 24 июня. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 30 июня предупредил, что максимальное наказание для лиц, передающих свои банковские карты и данные счетов мошенникам из корыстных побуждений, составит до шести лет лишения свободы.