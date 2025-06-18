С 1 июня 2025 года россиянам могут приостанавливать частые мелкие поступления на банковские карты или переводы от разных людей без объяснений. Это может случиться даже с законными финансовыми операциями, если они покажутся подозрительными, сообщила «Газете.Ru» член Совета Федерации Ольга Епифанова.

Она напомнила, что с 1 июня Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) получила право приостанавливать на срок до 10 дней денежные операции граждан, если заподозрит отмывание преступных доходов или финансирование экстремизма.

«Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты», — перечислила сенатор.

Епифанова пояснила, что таким образом усиливается контроль денежных операций в рамках борьбы с мошенничеством и дропперством.

Речь идет о поправках в федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и некоторые другие законодательные акты, принятые в декабре 2024 года. Обновления вступили в силу 1 июня этого года.

Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд обещал в интервью РБК, что это не будет поводом для массовых блокировок, и что «всякий раз это будет скрупулезное выверенное решение».

Епифанова отметила, что приостановить финансовые операции могут и на 30 дней — если данные о возможных подозрительных действиях получены от иностранных компетентных органов.

Сенатор пояснила, что россиянам будут сообщать о временной блокировке операций в тот же день. При этом если гражданин сам обратится за разъяснением, то Росфинмониторинг обязан назвать ему основания для блокировки в течение трех рабочих дней.

Во избежание недоразумений Епифанова посоветовала соблюдать базовые меры предосторожности — не передавать другим лицам реквизиты своей карты и не принимать переводы от незнакомцев. Помимо этого, может пригодиться заранее собрать документы, подтверждающие законность переводов, например, долговые расписки и договоры, а также сообщать в банк о «нетипичных действиях», например, перед заграничной поездкой, сказала член Совфеда.

Если блокировка все-таки произошла, то оптимальным будет быстро дать все нужные разъяснения, продолжила Епифанова. Также она напомнила о праве граждан обжаловать решение о приостановке операций через Центробанк или в суде.

В мае Росфинмониторинг предложил снова дополнить закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» — на этот раз с целью получить право на прямой доступ к данным переводов россиян через систему быстрых платежей (СБП) и платежную систему «Мир». Сейчас финразведка может получить такие данные, только если разошлет запросы сотням банков, после чего еще потребуется сопоставить их ответы.

Также служба хочет обязать банки с 2026 года при проведении переводов указывать персональные данные получателя — фамилию и инициалы, а также серию и номер паспорта или ИНН.