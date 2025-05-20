Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) запросила право на доступ к данным по переводам, которые осуществляются с использованием системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы «Мир». Она разработала законопроект о соответствующих изменениях, сообщает ТАСС.

Согласно пояснительной записке к документу, речь идет о поправках в федеральный закон «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Законопроектом предлагается предоставить право Росфинмониторингу напрямую запрашивать у АО «Национальная система платежных карт» (оператор СБП и платежной системы «Мир») информацию по денежным транзакциям, пояснил агентству глава правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. При этом порядок такого взаимодействия, включая сроки предоставления данных, их объем и состав, будут определены отдельным соглашением, добавил он.

Предполагается, что такие изменения в закон помогут ускорить процесс проверок денежных переводов Росфинмониторингом и повысить эффективность борьбы с отмыванием денег, заключил Груздев.

Сейчас финразведка может получить полную информацию о переводах по СБП и картам конкретного человека, только если разошлет запросы сотням банков, после чего еще потребуется сопоставить их ответы, поясняет РБК. Однако, если запрашивать данные напрямую у Национальной системы платежных карт, которая видит полную цепочку операции от отправителя до получателя, даже если они обслуживаются в разных банках, то для Росфинмониторинга процесс был бы значительно упрощен.

Опрошенные РБК эксперты согласились, что это может повысить эффективность борьбы с отмыванием денег, но высказали опасение, что также может возрасти риск блокировок карт по формальным основаниям. По их словам, Росфинмониторинг не вправе блокировать карты самостоятельно, но банки делают это в том числе на основе его рекомендаций.

Ранее Росфинмониторинг предложил обязать банки при проведении денежных переводов указывать персональные данные получателя — фамилию и инициалы, а также серию и номер паспорта или ИНН. Эти изменения, также оформленные в виде законопроекта, финразведка хочет ввести в действие с 1 января 2026 года.

Кроме того, Росфинмониторинг внес на рассмотрение в правительство законопроект, который ужесточает условия проведения банковских операций для лиц, включенных в перечень террористов и экстремистов. В этот список включены среди прочих десятки журналистов и деятелей культуры, например, театральный режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук, поэтесса Вера Полозкова и другие. Лиц из списка хотят обязать согласовывать с финразведкой все банковские операции, в том числе те, которые необходимы в рамках обычной жизнедеятельности.