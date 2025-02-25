Поэтессу Веру Полозкову внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это следует из данных на сайте ведомства.

«Полозкова Вера Николаевна*, 05.03.1986 г.р., г. Москва», — говорится в записи на сайте ведомства.

У ее имени стоит звездочка, это означает, что против нее возбудили дело по террористической статье. В чем именно обвиняют поэтессу, неизвестно.

Кроме того, в соответствии с законодательством, банковские счета Полозковой будут заморожены, а их обслуживание будет приостановлено.

В июле 2023 года сообщалось, что Генпрокуратура направила в ФСБ заявление депутата Госдумы Елены Ямпольской с требованием провести проверку в отношении Полозковой на предмет оправдания терроризма.

Причиной для обращения Ямпольской стал ответ Полозковой на вопрос ведущего телеканала «Дождь»** Михаила Козырева*** о том, открыла ли она шампанское после покушения на писателя Захара Прилепина. Отметив, что в такой ситуации она могла употребить только пиво, Полозкова также добавила, что не испытывает злорадства и не желает никому смерти.

Поводом для вопроса стала запись в социальных сетях Полозковой от 2017 года, в которой она сказала, что в случае смерти Захара Прилепина, который на тот момент занимал позицию заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР, выпьет шампанское.

«Такие циничные комментарии (содержащие признаки публичного оправдания террористического акта) представляются абсолютно неприемлемыми и аморальными», — говорилось в обращении Ямпольской на имя генерального прокурора Игоря Краснова.

Депутат также заявила, что не рассчитывает «увидеть госпожу Полозкову в России» после возбуждения уголовного дела и назвала это «приятным бонусом». Полозкова покинула территорию России в марте 2022 года.

В декабре 2022 года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что юристы организации дадут правовую оценку словам Полозковой в интервью журналисту Юрию Дудю*** о том, что причиной гибели детей в Донецке стали действия Игоря Стрелкова.

«Редкостная дичь. Уехавшие мозги. Отрицать, что сотни детей на Донбассе погибли в результате бесчеловечных и жестоких действий киевского режима и обстрелов ВСУ — за гранью понимания», — написала Мизулина.

** внесен Минюстом России в реестр иноагентов и признан нежелательной организацией

***внесены Минюстом России в список иноагентов