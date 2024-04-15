Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов театрального режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук, которые находятся в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Соответствующая запись появилась на сайте ведомства 15 апреля, сообщает «Интерфакс».

Адвокат Петрийчук Сергей Бадамшин в разговоре с RTVI назвал ее внесение в список Росфинмониторинга «формальностью, не более того». По его словам, защита не намерена это оспаривать. «Мы концентрируемся на заседании дела по существу», — пояснил Бадамшин.

По его мнению, внесение Беркович и Петрийчук в перечень экстремистов и террористов именно сейчас говорит о неуверенности следствия в своей позиции.

«В принципе, следствие могло это сделать раньше, еще с момента предъявления обвинения, и дотянуло до последнего момента передачи дела прокурору. Это говорит о том, что следствие само, видимо, не очень уверено в той позиции, которую отстаивает», — сказал Бадамшин RTVI.

Евгению Беркович и Светлану Петрийчук арестовали в мае 2023 года. По версии следствия, в пьесе «Финист Ясный Сокол», поставленной Беркович по пьесе Петрийчук, содержались признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства»*.

Документальный спектакль «Финист Ясный Сокол» основан на реальных историях женщин, завербованных в интернете радикальными исламистами и решивших уехать к ним в Сирию. Пьеса дополнена протоколами допроса россиянок, вернувшихся на родину после пребывания в ИГИЛ*. В 2022 году спектакль получил театральную премию «Золотая маска» за лучшую работу драматурга и лучшую работу художника по костюмам.

В основу уголовного дела легла «деструктологическая» экспертиза, которая обнаружила в «Финисте» «идеологию исламизма и джихадизма», а также «признаки идеологии радикального феминизма и борьбы с андроцентричным общественным укладом России». Российский федеральный центр судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте назвал эту экспертизу ненаучной.

Позже стало известно, что по делу Беркович и Петрийчук была проведена новая экспертиза, согласно которой в пьесе и спектакле «Финист Ясный Сокол» содержится «оправдание террористической деятельности». Экспертизу проводила сотрудник экспертной службы ФСБ, филолог по образованию Светлана Молчанова. Согласно ее выводам, Беркович и Петрийчук сформировали в «Финисте» «романтический образ террориста», чтобы сделать его «интересными и привлекательными для девушек и женщин».

По версии Молчановой, образ главной героини постановки, которая захотела последовать за возлюбленным в Сирию, несмотря на то, что он участник ИГ*, является для потенциальной аудитории «образом, которому следует подражать». Эксперт ФСБ сочла, что пьеса может сформировать «желание или побуждение к осуществлению противоправной (террористической) деятельности».

Защита Евгении Беркович назвала эти выводы «абсурдными». Адвокат Ксения Карпинская отметила, что Молчанова сама смотрела спектакль, «но ничего такого не совершила».

* организация признана террористической и запрещена в России