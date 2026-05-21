Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи издал директиву о том, что обогащенный уран не должен вывозиться за границу. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Директива верховного лидера и консенсус внутри истеблишмента заключаются в том, что запасы обогащенного урана не должны покидать страну», — рассказал один из собеседников агентства.

По словам источников, высшие должностные лица Ирана считают, что отправка материалов за границу сделает страну более уязвимой для будущих нападений со стороны США и Израиля.

Как рассказали Reuters официальные лица Израиля, Трамп заверил власти еврейского государства в том, что запасы высокообогащенного урана, необходимого для создания ядерного оружия, будут вывезены из Исламской республики, и что любое мирное соглашение должно включать такой пункт.

Ранее телеканал Al-Arabiya со ссылкой на утечки иранских документов сообщил, что Тегеран передал США свой ответ на новое предложение о долгосрочном перемирии. Среди условий Ирана — готовность передать обогащенный уран России, а не США.

Также Тегеран готов пойти на длительную заморозку своей ядерной программы, а не на ее полную ликвидацию. Кроме того, Иран согласен отказаться от требований компенсации за американо-израильские удары в обмен на экономические послабления со стороны Вашингтона.