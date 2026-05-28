Норвегия согласилась присоединиться к системе ядерного сдерживания, инициированной Францией. Об этом объявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре на совместной пресс-конференции с французским президентом Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, передает Le Monde.

«Мы делаем это в свете ситуации в области политики безопасности в Европе, на фоне масштабного перевооружения России, в том числе в ядерной сфере», — прокомментировал Стёре решение о присоединении Норвегии к «ядерному зонтику» Франции (цитата по Reuters).

В числе факторов он также назвал военные действия на Украине.

Стёре отметил, что соглашение с Францией не меняет позицию Норвегии в отношении ядерного оружия. Оно не будет размещаться в стране в мирное время, заверил премьер.

По словам Стёре, соглашение с Францией укрепляет сотрудничество двух государств «посредством конкретных структур, планов, учений и заблаговременного размещения техники». Он также подчеркнул, что договор позволит стране обеспечить «оперативный и скоординированный ответ» в случае возникновения угроз.

Норвегия не является членом Евросоюза, но входит в НАТО и граничит с Россией в Арктике. Как отмечает NRK, Осло вместе с девятью другими европейскими столицами примет участие в оценке того, как французское ядерное оружие может способствовать безопасности и сдерживанию в Европе.

В марте президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция вступает в период «продвинутого ядерного сдерживания». Он отметил, что в рамках нового подхода Париж намерен увеличить число ядерных боеголовок и проводить учения по ядерному сдерживанию с другими европейскими странами.

Дискуссию о переходе Европы под «ядерный зонтик» Франции Макрон инициировал весной 2025 года. Поводом стали опасения снижения поддержки со стороны США и военной угрозы со стороны России. Макрон отметил тогда, что Франция могла бы осуществлять «ситуативные развертывания» стратегических средств, связанных с ядерным сдерживанием, на территории своих европейских союзников.

К французскому «ядерному зонтику» уже присоединились восемь стран: Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Нидерланды, Польша и Швеция. Литва выразила заинтересованность в присоединении.

Москва критикует французскую инициативу о системе ядерного сдерживания. В МИД РФ заявляли, что амбиции Франции предоставить ЕС «ядерный зонтик» не приведут к укреплению безопасности.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Москва считает абсолютно неприемлемым стремление Парижа разместить свое ядерное оружие в третьих странах.