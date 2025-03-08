Франция своим «ядерным зонтиком» вряд ли сможет закрыть все страны Евросоюза от угрозы, заявил El Pais научный сотрудник Фонда стратегических исследований, полковник в отставке Мишель Гойя. К примеру, Эстонии в этом списке не будет, добавил он.

По данным издания, Париж «регулярно проводит секретные переговоры» с другими государствами по поводу размещения ядерного оружия на территории союзника, как это сейчас делают США. При этом решение об использовании такого оружия будет принимать только французская сторона.

Одним из препятствий, как поясняет военный эксперт, является Договор о нераспространении ядерного оружия, который запрещает передавать ядерное оружие или делить его с другой страной.

«Поэтому “совместное использование ядерного оружия” на самом деле нецелесообразно. <…> Возможно создать структуру, в которой будет признано, что ядерное оружие будет использоваться только для защиты «жизненно важных интересов». Во Франции нет точного определения, что это такое, но исторически считалось, что они не ограничиваются французскими границами», — говорится в статье.

Сейчас у Франции атомные подводные лодки, оснащенные баллистическими ракетами М51, способными поражать цели на расстоянии 8 тыс. километров, а также истребители Rafale, способные нести ядерные ракеты класса «воздух-земля». По оценкам экспертов, на этих ракетах размещено около 40 ядерных боеголовок, в дополнение к тем, что установлены на подводных лодках: в общей сложности их около 390 штук, пишет El Pais.

Гойя заявил изданию, что этих боеприпасов вряд ли хватит, чтобы защитить все страны альянса, так как арсенал Франции «намного меньше, чем у США или России».

Кроме того, уточняет эксперт, «не существует четкого списка стран, которые Франция считала бы находящимися в зоне ее жизненно важных интересов»: «Например, Эстония вряд ли попадет в эту категорию».

В статье отмечается, что у каждого французского президента наступает период, когда он «смотрится в зеркало, чтобы найти там генерала Шарля де Голля, основателя современной Франции». По версии El Pais, схожий этап начался у Макрона, который «пытается возглавить» Европу и «не остаться в стороне от возможного мирного урегулирования на Украине».

Де Голль, как напоминает газета, в 1959 году объявил о создании так называемых force de frappe (они же ударные силы, или атомная бомба).

Франция является единственной страной Евросоюза, у которой есть ядерное оружие. Из европейских стран, но уже за пределами альянса, таким обладает еще Великобритания.

5 марта Макрон объявил, что запускает «стратегическую дискуссию» о том, чтобы Франция взяла Европу под свой «ядерный зонтик». Также он назвал французскую армию «самой эффективной» в ЕС. При этом французский лидер заявил, что Россия стала «на годы вперед угрозой для Франции и Европы», повторив, что Париж готов направить свои войска на Украину в качестве потенциальных миротворческих сил после прекращения боевых действий.

Еще в 2020 году Макрон предлагал начать «стратегический диалог» по ядерному сдерживанию в Европе и допускал совместные ядерные учения. А спустя пять лет президент республики назвал возможной замену американских боеголовок в европейских странах на французское ядерное оружие.

В МИД России в ответ заявили, что в заявлении главы Франции «звучат нотки ядерного шантажа», а Макрон хочет стать «ядерным “патроном” всей Европы», в определенной степени предложив свой «ядерный зонтик» в качестве альтернативы американскому.

«Во Франции всего 56 единиц носителей ядерных боезарядов, тогда как в США — 898. Совокупная мощность ядерного компонента французских вооруженных сил — 67,2 мегатонн, а американских — 1814 мегатонн», — говорится в сообщении МИД России.

Одним из вариантов решения вопроса защиты Европы, как пишет El Pais, могло бы стать сотрудничество Франции и Великобритании по ядерному оружию, особенно с учетом того, что Лондон не обязан согласовывать нанесение ядерных ударов с США.

Но в этой ситуации есть проблема, отмечается в статье: у королевства есть только четыре подводные лодки класса Vanguard, которые могут наносить удары ядерным оружием, потому что страна отказалась еще в конце XX века от стратегической авиации. Кроме того, Великобритания зависима от США из-за обслуживания своих ракет Trident и части «своего высокотехнологичного оборудования».