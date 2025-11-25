Высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона об угрозе Европе со стороны России из-за наличия у нее баллистических ракет — следствие неурядиц в семье и возможных проблем со здоровьем у французского лидера, заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Макрон уже сошел с ума. Во-первых, Франция и Россия находятся на одном континенте, межконтинентальные ракеты ему никак не грозят. Есть другое мощное оружие, чтобы достать до Франции, но мы не собираемся этого делать», — сказал депутат.

Колесник предположил, что у Макрона «не совсем здоровое состояние», которое требует лечения в клинике.

«Макрон запугал сам себя. Может, с женой проблемы какие-то. Я не думаю, что это русофобия. Я думаю, что это чисто семейные обстоятельства подвигают его на такого рода высказывания», — считает собеседник RTVI.

У Макрона «самый низкий рейтинг президента за всю историю Франции» и показатель одобрения его политики среди населения продолжает падать, отметил Колесник.

«И это тоже его доводит до белого каления, а тут еще жена бьет его периодически на глазах у всех. Ну вот кто это может выдержать? Ну вот у человека нервы. Да и уже не нервы, и где-то голова там треснула случайно совершенно» — порассуждал парламентарий.

Согласно последнему опросу Le Figaro в конце октября, рейтинг Макрона на посту президента упал до 11%, потеряв сразу 5 пунктов за месяц. Столь же низкий показатель был только у Франсуа Олланда в сентябре 2016 года. Таким образом, по данным Le Figaro, Макрон и Олланд разделили «титул» наименее популярных глав государства с начала 1970-х, когда она начала ежемесячно собирать эти данные.

По мнению Колесника, Франции пора сменить своего лидера.

«Срочно это французам надо делать, иначе они там налетят на риф, и Франция может утонуть без посторонней помощи», — заявил депутат.

Он также призвал отобрать у Макрона чемодан с ядерной кнопкой.

«Франция имеет ядерное оружие, надо это иметь в виду», — напомнил Колесник.

«Единственная красная линия»: что Макрон сказал о России

Макрон назвал Россию одной из «главных угроз» для стран Евросоюза и НАТО в интервью радиостанции RTL 25 ноября. Он высказал свою точку зрения перед очередной встречей стран-участниц «коалиции желающих», созданной для поддержки Украины.

Французский лидер, в частности, высказал опасение, что Франция и другие государства ЕС находятся в зоне досягаемости российских межконтинентальных ракет.

«Она [Россия] производит подводные лодки, ракеты, танки и финансирует армии в третьих странах, чтобы отправить их на украинский фронт или завтра угрожать нам, если мы будем слабы, потому что у нее есть целый спектр вооружений. И мы находимся в пределах досягаемости этих вооружений. Межконтинентальные баллистические ракеты — мы все уязвимы перед ними», — сказал Макрон.

По его словам, «такова реальность угрозы», и французы «были бы неправы, если бы проявили слабость перед этой угрозой».

«Если мы, французы, хотим защитить себя — а я одержим исключительно этим — мы должны показать, что мы не слабы перед лицом силы, которая угрожает нам больше всего», — заявил французский президент.

Как утверждает Макрон, Россия ведет в Европе и во Франции «гибридную войну». По его словам, Москва якобы «провоцирует заявлениями по ядерной тематике, проводит кибератаки, ведет информационную войну с целью подрыва морального духа». Французский лидер также назвал в качестве мер воздействия, к которым якобы прибегает Россия, «провокации через иммиграцию, через беспилотники». Макрон назвал это «стратегическим противостоянием».

Говоря о мирном плане США по Украине, французский президент сказал, что Европа хочет мира, но не такого, который «в действительности будет капитуляцией» Украины и «даст России полную свободу пойти дальше <…> и поставить под угрозу общую безопасность» в Европе.

На реплику журналиста о том, что, по некоторым утверждениям, этот план был написан президентом России Владимиром Путиным, Макрон ответил, что не станет оспаривать чьи-то мотивы, но «никто не может определять за украинцев, какие территориальные уступки они готовы сделать».

Отвечая на вопрос, какие «красные линии» на сегодня обозначены в этом плане, Макрон заявил: «Единственная красная линия, которую вы имеете уже три с половиной года, не стоит об этом забывать, называется Россия».