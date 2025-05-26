Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил шуткой и дурачеством инцидент с участием его жены Брижит, который попал на камеры и стал предметом широкого обсуждения.

Макрон отрицает, что между ним и его супругой были какие-либо «бытовые разногласия», передает BFMTV. По его словам, они «просто шутили», как делают «довольно часто».

«Мы с женой препираемся и перешучиваемся. Мы шутили, не больше и не меньше. А это становится своего рода геопланетарной катастрофой, о которой некоторые люди даже выдвигают теории. Все это полная ерунда», — заявил Макрон.

Французский президент напомнил о других вирусных видеороликах со своим участием. На одном из них, снятом в вагоне поезда во время визита европейских лидеров на Украину, Макрон убирает со стола белый предмет. В соцсетях начала распространяться версия, что это был пакетик с кокаином.

«Судьбу Европы решают во всех смыслах зависимые временщики. Невероятные кадры. Как будто сам Всевышний приоткрывает миру завесу этого смрадного шабаша, чтобы “имеющие глаза да увидели”», — прокомментировала видео официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Елисейский дворец объяснил, что вызвавший споры предмет был смятой бумажной салфеткой, и обвинил «врагов Франции как за рубежом, так и внутри страны» в распространении фейков.

«Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что простая салфетка выглядит как наркотик», — заявил офис президента Франции.

На другом видео, которое тоже стало вирусным, президент Турции Реджеп Эрдоган схватил Макрона за палец при встрече на саммите Европейского политического сообщества в Албании и долго не отпускал его.

Некоторые пользователи соцсетей сочли это попыткой Эрдогана показать свое «политическое доминирование» над французским коллегой. Другие предположили, что Макрон хотел «установить психологическое превосходство», положив Эрдогану руку на плечо, но тот не дал этого сделать. Часть комментаторов связали странное поведение турецкого лидера с якобы ухудшением его здоровья.

Макрон призвал не придавать большого значения всем этим видео.

«В этих трех видеороликах я брал в руки бумажный носовой платок, пожимал кому-то руку и просто шутил с женой, как мы это часто делаем. Я вижу множество безумцев, тратящих массу времени на интерпретацию этих видео. Всем необходимо успокоиться и, прежде всего, вникнуть в суть дела», — сказал французский президент.

Вечером 25 мая Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит прилетели во Вьетнам в рамках своего турне по странам Юго-Восточной Азии. После приземления самолета журналисты стали свидетелями того, как президент Франции получает «пощечину» от своей жены.

Брижит Макрон не попала в кадр полностью, но в открытую дверь лайнера видно, что она двумя руками с силой оттолкнула лицо мужа. СМИ также обратили внимание, что при сходе с трапа Макрон предложил ей взять его под руку, но она спустилась самостоятельно, держась за поручень.

Мария Захарова, комментируя ролик, задалась вопросом, «что на этот раз придумает Елисейский дворец в качестве легендирования очередного эммануэль-гейта». «Подсказываю: может, это была “рука Кремля”»? — написала она.

Елисейский дворец сначала отрицал подлинность видео, предположив, что оно сгенерировано искусственным интеллектом. Позже близкий друг Макрона пояснил, что президент и его супруга «снимали напряжение в последний раз перед началом турне и дурачились».

В Кремле ролик с Макроном и его женой видели «по телевизору, как и все», сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Комментировать инцидент он отказался.