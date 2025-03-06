Эмманюэль Макрон планирует обсудить использование ядерного оружия Франции для защиты Европы на фоне «неопределенности в отношении будущих шагов» США. Такое предложение от Макрона поступает не впервые — французский президент размышлял о европейском измерении ядерного сдерживания еще в 2020 году. Теперь интерес к этой идее проявляет и Германия. Где в Европе и под чьим контролем находится ядерное оружие, а также накроет ли континент франко-британский ядерный зонтик — в материале RTVI.

Где именно находится ядерное оружие в Европе

Единственные европейские страны, помимо России, обладающие собственным ядерным арсеналом, — это Франция и Великобритания. Согласно данным неправительственной американской Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA), у французов есть 290 ядерных боеголовок, а у британцев — 225.

Из них развернуто (то есть находится в состоянии повышенной боеготовности) 280 французских и 120 британских боеголовок, следует из оценок Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) за 2024 год.

У Франции на вооружении находится четыре атомные подводные лодки — они несут боевое дежурство на базе ВМФ на острове Иль-Лонг. А на нескольких французских авиабазах — Сен-Дизье, Истр и Авор — сосредоточены способные нести ядерное оружие истребители. К 2032 году французы планируют подключить к ядерному сдерживанию и аэродром в Люксёй-ле-Бен.

Великобритания же полагается только на четыре подводные лодки, расположенные на военно-морской базе Клайд в Шотландии. Лондон закупает ядерные ракеты и боеголовки у США, но решение о применении ядерного оружия принимает единолично британский премьер-министр.

Только у трех стран в мире ядерных боеголовок больше, чем у Франции и Великобритании (даже вместе взятых). У Китая их, по данным ACA и SIPRI, от 500 до 600. У США — от 5 044 до 5 225 (из них развернуто от 1 419 до 1 770), у России, предположительно, — 5 580 (из них развернуто от 1 549 до 1 710)

Кроме того, примерно 100 ядерных боеголовок США, согласно открытым источникам, размещены под охраной американских военных на шести авиабазах стран-членов НАТО — это Кляйне Брогель (Бельгия), Бюхель (Германия), Авиано и Геди (Италия), Фолькель (Нидерланды) и Инджирлик (Турция). Запустить это оружие могут только американцы.

Однако эффективность ядерного сдерживания не связана напрямую с количественными показателями, отметил в беседе с RTVI научный сотрудник ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович.

«Франция и Великобритания обладают баллистическими ракетами на атомных подводных лодках, и, пусть британцы в значительной степени зависят от США, в целом это вполне надежный элемент ядерной триады. Кроме того, французские „Рафали“ могут применять сверхзвуковые крылатые ракеты средней дальности в ядерном оснащении», — подчеркнул эксперт.

Чего хотят Макрон и его европейские коллеги

В ходе своего обращения к французам 5 марта 2025 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, среди прочего, что решил приступить к обсуждению использования французского ядерного оружия для защиты всей Европы. Об этом он неоднократно говорил на фоне растущей напряженности в отношениях США как с Украиной, так и с европейскими государствами.

Французская ядерная доктрина основана на двух столпах: она имеет оборонительный характер и призвана предотвращать любые нападения на жизненно важные интересы страны. По мнению Макрона, «в жизненно важных интересах Франции всегда присутствовало европейское измерение», чего придерживался, по его словам, и генерал Шарль де Голль — значимая фигура для французов.

Еще в 2020 году Макрон предлагал начать «стратегический диалог» по ядерному сдерживанию в Европе и допускал совместные ядерные учения. А спустя пять лет глава Франции назвал возможной замену американских боеголовок в европейских странах на французское ядерное оружие.

«Этот вопрос [использования ядерного оружия Франции для защиты Европы] встает еще острее из-за растущей неопределенности относительно американских гарантий и американских обязательств в рамках НАТО», — сказал Le Monde источник из французских дипломатических кругов.

Против передачи европейцам французского ядерного оружия выступает Марин Ле Пен, одна из вероятных главных кандидатов на пост президента Франции на выборах 2027 года. По мнению лидера крайне правой партии «Национальное объединение», «французское ядерное сдерживание должно оставаться французским ядерным сдерживанием».

В общеевропейском измерении ядерного сдерживания заинтересован и потенциальный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Вероятно, он сменит на этом посту социал-демократа Олафа Шольца. По словам Мерца, Парижу и Лондону, «возможно, придется „поделиться“ своим ядерным оружием [с Германией], поскольку на Америку нельзя положиться в вопросе защиты НАТО». Издание Politico называет эти заявления «поразительным отходом от исторической проамериканской позиции его страны».

«Комментарий Мерца возвещает о крупном стратегическом сдвиге для Германии, которая долгое время сопротивлялась французским планам более тесного европейского военного сотрудничества, особенно в области ядерной обороны. Христианские демократы традиционно отстаивали защиту отношений с США, несмотря на призывы Парижа к большей «стратегической автономии» в ЕС. Смена настроения стала еще одним признаком того, что возвращение Трампа в Белый дом месяц назад пробило брешь в отношениях с Соединенными Штатами, которые гарантировали безопасность Европы с 1945 года», — отмечает издание.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на эту тему пока не высказывался. По информации The Telegraph, чиновники из Евросоюза выступают за распространение британского ядерного сдерживания на европейский континент.

«Если мы говорим о европейской безопасности, то она должна начинаться с двух ядерных держав: Великобритании и Франции. Поэтому Британия должна быть включена в любые переговоры об усилении европейской обороны», — сказал британскому изданию один из европейских дипломатов.

В отличие от Франции, британское ядерное оружие «уже является частью расширенной гарантии сдерживания НАТО», отметила в беседе с AFP британский эксперт в области ядерного оружия Мэрион Мессмер. По ее словам, тем самым Великобритания уже обеспечивает «некоторую» ядерную защиту для Европы.

Впрочем, достоверно неизвестно, в какой степени арсенал Великобритании независим от арсенала США, пишет AFP.

«Независимые силы ядерного сдерживания Великобритании не являются ни британскими, ни независимыми. И ее ракеты, и ее боеголовки зависят от США и их разработок», — цитирует агентство слова британского физика и эксперта по ядерному оружию Нормана Домби.

Накроет ли Европу франко-британский ядерный зонтик

Европейцы очень опасаются прекращения американского «расширенного ядерного сдерживания» и заранее ищут альтернативы, сказал RTVI Дмитрий Стефанович. Главный вопрос, который стоит перед французами и британцами, — это то, каким образом следует привлекать другие европейские страны к совместному ядерному планированию.

По мнению эксперта, сейчас наиболее вероятно только их участие в неядерной поддержке ядерных миссий: обеспечение развертывания подводных лодок и самолетов, снабжение и разведка.

Стефанович также допустил, что в Европе усилятся разговоры о создании ядерных арсеналов и в других европейских странах: например, в Италии и Германии с их научно-техническим потенциалом или в Швеции и Румынии, у которых были свои военные ядерные программы.

Технически Франция может перебазировать в Германию часть своих самолетов, способных нести ядерное оружие, — вместе с тем применение стратегических ядерных сил строго регламентировано, отметил военный аналитик RTVI Алексей Сочнев.

«В случае принятия решения о применении ядерного оружия самолеты передаются в оперативное подчинение командованию надводных сил. Согласно стратегическим учениям по применению СЯС, самолеты перебазируются на авианосец „Шарль де Голль“. Иных вариантов армия Франции пока не отрабатывала. То есть изъятие части самолетов пошатнет систему безопасности, которая уже работает», — подчеркнул эксперт.

У Франции, прекратившей производить расщепляющиеся материалы для ядерного оружия в 1990-х годах, пока нет необходимых мощностей для увеличения своего ядерного арсенала, чтобы полноценно заменить американское вооружение в Европе и выступить против России, считает Сочнев.

Более того, содержание ядерного вооружения само по себе очень затратно. Так, согласно оценкам Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) за 2024 год, первое место по ядерным расходам занимает США ($51,5 млрд), далее следуют Китай ($11,9 млрд) и Россия ($8,3 млрд). Великобритания ($8,1 млрд) и Франция ($6,1 млрд) же остановились на четвертой и пятой позициях соответственно.