Комитет Госдумы по информполитике поддержал поправки, по которым не будет вводиться безусловный запрет входящих международных звонков на мобильные телефоны граждан, а включение IMEI-номера гаджета в базу будет бесплатным, передает корреспондент RTVI.

Поправки одобрены ко второму чтению второго пакета мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам, получившему название «Антифрод -2».

По словам главы думского комитета по информполитике Сергея Боярского, ко второму чтению законопроекта поступило 50 поправок, из них поддержку получили 14.

Самозапрет на международные звонки

Прежде всего, вводится самозапрет на международные входящие звонки.

«Предлагаемый в первом чтении механизм установления безусловного запрета входящих международных звонков по умолчанию заменен на право абонента самому установить запрет входящих международных звонков. Снятие такого запрета, возможно, будет только при личном визите в МФЦ», — рассказал Боярский.

Массовые звонки

Еще один блок поправок касается массовых звонков, на заседании комитета речь шла о банках.

Прописывается, что без предварительного согласия абонента, согласно поправкам, массовые вызовы «могут осуществляться только в целях информирования абонентов в случаях, если обязанность по такому информированию установлена федеральными законами, нормативными правовыми актами президента, правительства РФ, а также Центрального банка РФ», зачитал текст поправки Боярский.

Редакция законопроекта, принятого в первом чтении, позволяет осуществлять массовые телефонные вызовы без предварительного согласия абонента только по инициативе государственных органов, при этом для соблюдения баланса Минцифры вправе установить предельный размер платы за осуществление иных массовых вызовов в целях информирования. Для такого информирования будет необходимо получение согласия абонента.

Плата за регистрацию в единой базе IMEI

Платы за регистрацию гаджетов в единой базе IMEI, куда производители вносят уникальный идентификатор каждого устройства, не будет, сообщил Боярский в ходе заседания комитета.

«Было много разных дискуссий на этот счет, была некая даже дезинформация о том, что нельзя будет привозить телефоны из-за рубежа и появится какая-то плата для включения оборудования в базу. Никакой платы взиматься не будет поправками», — заявил глава комитета.

Боярский заверил, что «база создается, содержит информацию разрешенных и запрещенных к использованию на территории России идентификаторах». Она наполняется операторами связи и органами власти, установленными правительством РФ.

«Красная кнопка» против мошенников

Пользователи смогут сообщать о случаях мошенничества через «красную кнопку» не только через «Госуслуги», как предлагалось в первом чтении, но и в мессенджере «Макс» и приложениях банков. Такие изменения также содержатся ко второму чтению законопроекта.

«Считаем важным сделать дубль такой кнопки также в приложении «Макс» и в банковских приложениях», — сказал Боярский на заседании комитета.

Детские сим-карты

Родителей не будут обязывать сообщать оператору связи о передаче СИМ-карты ребенку.

«Еще один важный момент, который касается детей, и вызвал предсказуемые опасения в версии первого чтения. Была обязанность абонента, по сути родителя, сообщить оператору связи о передаче своему несовершеннолетнему ребенку своего абонентского номера. Поправками мы заменили обязанность на право сообщить о такой передаче», — заявил Боярский.

По задумке правительства, эта информация бы «передавалась всем организаторам распространения информации для последующей фильтрации контента под возраст», пояснил глава комитета.

«Мы исключили это положение, определили, что особенности оказания услуг связи на такие номера будут определяться правительством Российской Федерации. Ну и подчеркиваю, что мы полагаем, что такие вещи должны основываться на, конечно, внутрисемейном решении, должны быть правом, но никак не обязанностью», — добавил депутат.

Число СИМ-карт

Для борьбы с дроперами законопроект вводит ограничение на число банковских карт — 20 штук. В первом чтении предполагалось, что гражданин может иметь в одном банке до пяти карточек. Ко второму чтению депутаты комитета поддержали поправку о том, что карт может быть 20 и что все они могут быть оформлены в одном банке.

«Единая система учета платежных карт будет содержать сведения о номерах и видах платежных карт, о количестве таких карт у одного клиента», — рассказал Боярский на заседании комитета.

Второе чтение законопроекта может состояться уже 9 июня, сообщил Боярский.

Третий «Антифрод»

Минцифры продолжит работать над мерами по борьбе с кибермошенничеством, готовится третий пакет поправок, заявил замглавы Минцифры Иван Лебедев.

«Остаются вопросы, их действительно было много, и сразу как бы ответить на все вопросы невозможно. Поступательно двигаемся. Поэтому у нас есть уже в планах и третий пакет. И не скрою, мы его активно уже обсуждаем с правоохранительным блоком, с банковским сообществом, с операторами связи. И надеюсь, что мы скоро уже будем его анонсировать с точки зрения вообще предлагаемых мер», — сказал он на заседании комитета Госдумы по информполитике.

«Кейс Долиной»

Во время обсуждения Лебедев поддержал предложения зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой в рамках в борьбы с мошенниками ввести период охлаждения в 7 календарных дней при зачислении на денежный счет клиента свыше 1 млн рублей, полученных в результате отчуждения принадлежащего ему недвижимого имущества.

Депутат также предложила дать возможность нотариусам и риелторам, подающим сведения в Росфинмониторинг, проверять сведения о нахождении абонентского номера в реестре абонентских номеров, «в отношении которых имеются признаки их использования для осуществления противоправных действий».