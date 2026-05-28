Вступление Армении в Европейский Союз в данный момент не является реалистичным. Такое мнение политолог Грант Микаэлян высказал в эфире RTVI.

По словам Микаэляна, правительство Армении определило своим внешнеполитическим приоритетом «движение на Запад». При этом страна остается членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а выход из него «может иметь негативные экономические последствия».

«Во избежание этих последствий пока что сохраняется членство в Евразийском Союзе. Возможно, это будет достаточно долго, поскольку вступление в Европейский Союз на данный момент нереалистично», — сказал Микаэлян.

Он полагает, что интеграция в ЕС «имеет свои пределы. «Например, Грузия несколько лет назад подала заявку на вступление в Евросоюз. На сегодня эти переговоры заморожены, но Грузия все еще не стала членом Европейского Союза. Поэтому разговоры о членстве в Евросоюзе — это во многом риторическая игра», — отметил Микаэлян.

Политолог добавил, что в Армении обсуждалась идея референдума о вступлении в ЕС. Проведение такого голосования было бы возможно «для более четкой фиксации приоритета» Еревана, считает Микаэлян.

«Хотя учитывая, что реальное членство Армении не является перспективой ближайших 10—20 лет, если не сказать даже и больше, то и проведение референдума может иметь только медийный эффект <…> Максимум, что Армения может на данный момент ожидать — это ассоциативное членство в Европейском Союзе», — сказал эксперт.

Ранее Россия предупредила Армению, что может денонсировать соглашение о беспошлинных поставках в республику газа, нефтепродуктов и алмазов, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС.

В 2025 году Армения приняла закон, в котором сказано, что республика начинает процесс вступления в Евросоюз. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что страна подаст заявку в ЕС после того, как выполнит все условия присоединения к блоку, а Брюссель подтвердит готовность принять ее. При этом он утверждает, что Армения продолжит быть членом ЕАЭС до тех пока это совместимо с проведением реформ, «направленных на сближение с ЕС».

Российские власти не раз говорили, что состоять одновременно в двух организациях нельзя. 1 апреля 2026 года президент России Владимир Путин на встрече с Пашиняном в Кремле сказал: «Нахождение в Таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕврАзЭС невозможно. Это просто невозможно по определению. И вопрос даже не в политике, вопрос чисто экономического характера».

При этом Путин заверил, что Москва «абсолютно спокойно» относится к тому, что в Армении идет дискуссия о развитии отношений с ЕС.