ФБР арестовало высокопоставленного сотрудника ЦРУ по подозрению в хищении государственных средств. В его доме обнаружили сотни золотых слитков на сумму более 40 млн долларов, которые он, предположительно, «принес домой с работы». Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Чиновника арестовали 19 мая, следует из совместного заявления ЦРУ и ФБР. Это произошло после завершения внутреннего расследования ЦРУ, которое выявило нарушения.

Речь идет о Дэвиде Раше, который до недавнего времени работал в департаменте ЦРУ по науке и технологиям на руководящей должности, уточняет The Washington Post (WP). Этот департамент занимается разработкой высокотехнологичного оборудования для секретных операций ЦРУ.

NYT утверждает, что единственное, в чем официально обвиняют Раша, это фальсификация данных о своем образовании и военной службе, в результате которых он получил лишние десятки тысяч долларов в качестве компенсации за военный отпуск. Речь может идти о незаконном обогащении на 77 тыс. долларов, уточняет WP.

При этом из материалов дела, по данным NYT, следует, что с ноября 2025 года по март 2026 года Раш запрашивал и получал «значительное количество иностранной валюты и десятки миллионов долларов в золотых слитках на рабочие расходы». ЦРУ в ходе проверки не смогло определить место хранения указанных слитков и валюты, после чего дело передали ФБР.

Сотрудники бюро обыскали дом чиновника и нашли 303 золотых слитка, каждый из которых весил около одного килограмма. Общая стоимость найденных слитков составляет порядка 40 млн долларов. Также в доме Раша изъяли около 35 дорогостоящих часов, в том числе Rolex, и около двух миллионов долларов наличными.