Совладельцы российской группы «Технониколь» Игорь Рыбаков и Сергей Колесников подали в Арбитражный суд Москвы иск к Польше и ряду соответчиков, расположенных в республике, сообщает «Интерфакс» 28 мая. Сумма требований составляет 9,4 млрд рублей.

В числе ответчиков по иску также указаны банк PKO Bank Polski, корпорация Holcim AG и ее польское подразделение, бывший принудительный управляющий Boerner Insulation и Boerner Service Чеслав Станислав Рыбак.

Суть спора не раскрывается, дата предварительного рассмотрения пока не назначена.

«Технониколь» — крупный российский производитель кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов. Группа была основана в 1992 году Колесниковым и Рыбаковым. Компания насчитывает более 100 торговых отделений в России, Казахстане и Беларуси.

В Польше «Технониколь» владела компанией Boerner. В 2023 году польские власти ввели санкции против Колесникова и Рыбакова. В 2025-м изъятый у группы завод по производству изоляционных материалов вошел в состав Holcim Polska.

В самой компании «Технониколь» рассказывали, что, помимо Польши, заводы группы располагались в Великобритании, Италии, Германии и Литве. После начала военной операции на Украине британский бизнес был продан, а польский актив был заморожен.