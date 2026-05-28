Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали в Астане пакет документов. Ключевые — соглашение о строительстве первой в республике АЭС, а также совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран. Как заявил RTVI заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин, подписанные документы нужны для того, чтобы подчеркнуть стратегический характер отношений Москвы и Астаны.

Эксперт отметил, что у России и Казахстана договорно-правовая база отношений максимально структурирована и регламентирует практически все аспекты.

«Появление таких документов, как нынешнее совместное заявление, в какой-то степени может показаться избыточным, потому что у нас и так все обговорено. У нас есть договор о вечной дружбе. Но, видите, не всегда получается так, что соглашений достаточно», — подчеркнул Станислав Притчин.

Собеседник RTVI напомнил, что любой визит требует определенных и значимых результатов. Это касается и визита Владимира Путина, учитывая «довольно сложную геополитическую ситуацию» в Евразии с «огромным количеством кризисов». Так что и с российской, и с казахстанской стороны есть запрос на то, чтобы «подчеркнуть именно стратегический характер» отношений Москвы и Астаны.

По словам эксперта, совместное заявление действительно важно — с точки зрения тех аспектов, которые выступают в качестве принципов взаимодействия России и Казахстана.

«Документы, которые подписаны в рамках визита, во многом носят стратегически фундаментальный характер для наших отношений», — сказал Станислав Притчин.

Как отметил собеседник RTVI, это, в первую очередь, строительство АЭС. Даже в масштабах «такой крупной экономики, как Казахстан», реализация проекта станет заметным элементом наращивания ВВП и экономической активности, так как на возведение атомной станции будут направлены «серьезные инвестиции».

Среди «семи основах дружбы» первая заключается в общности истории.

При этом 19 мая на международном симпозиуме Токаев заявил, что Казахстан — это прямой наследник Золотой Орды.

«У Российской Федерации неоднозначное восприятие Орды в историческом контексте. То есть различие наших подходов к ряду исторических событий никак не отражено в заявлении. Упор сделан только на том, что нас объединяет. Возможно, это и хорошо, но в любом случае нужно быть более открытыми, раз мы говорим о стратегическом союзничестве», — заключил Станислав Притчин.

В главном документе, который был подписан Путиным и Токаевым 28 мая — совместном заявлении о семи основах дружбы народов двух стран, — обозначена приоритетная задача укрепления всего комплекса двустороннего сотрудничества, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Они заключаются в следующем: