Международное энергетическое агентство прогнозирует падение мирового спроса на нефть на 420 тысяч баррелей в сутки по итогам 2026 года. С начала ирано-американского конфликта 28 февраля через Ормузский пролив почти не идут танкеры — а до войны здесь проходило 20% мировой нефти.

Страны Персидского залива — Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Катар и Бахрейн — вместе добывают на 14,4 млн баррелей в сутки меньше, чем до войны. Поток через Ормуз упал с 20 млн до 3,8 млн б/с. В апреле нефть марки North Sea Dated ненадолго перешагнула $120 за баррель — исторический рекорд.

Дыру пытаются закрыть с трех сторон. Стратегические резервы стран — членов IEA вскрыты и идут на рынок. США, Бразилия и Канада нарастили экспорт до рекордных уровней, добавив 3,5 млн б/с с февраля. Саудовская Аравия и ОАЭ везут нефть в обход — через западное побережье полуострова и трубопровод из Ирака до турецкого Джейхана: 7,2 млн б/с против менее 4 млн до войны. К маю цена откатилась ниже $100, но дефицит никуда не делся.

При таких ценах потребители сами начали покупать меньше. Нефтепереработчики снизили загрузку — во втором квартале переработают на 4,5 млн б/с меньше. Авиация летает реже, нефтехимия сидит без сырья. Китай берет на 3,6 млн б/с меньше, чем в феврале, Япония — на 1,9 млн б/с, Южная Корея — на 1 млн б/с, Индия — на 760 тысяч б/с.

Рынок держится за счет резервов, но они конечны. За март и апрель мировые запасы нефти упали на 250 млн баррелей — по 4 млн в сутки. Только в апреле наземные хранилища стран ОЭСР потеряли 146 млн баррелей. Без открытия Ормуза рынок будет в дефиците до конца года.

На этом фоне у кризиса есть неожиданный бенефициар. Россия нарастила экспорт нефти — украинские атаки на российские НПЗ сократили внутреннее потребление и высвободили сырье на продажу. Параллельно США временно сняли санкции с морских поставок российской нефти. Выручка России от нефтяного экспорта почти удвоилась — с $9,7 млрд до $19 млрд в месяц.

Глава IEA Фатих Бироль предупредил, что в июле—августе рынок может войти в «красную зону»: летний сезон отпусков поднимет спрос, а резервы к тому времени заметно истощатся. «Единственное по-настоящему важное решение — полное и безусловное открытие Ормуза», — сказал он. Глава ADNOC Султан аль-Джабер на той же неделе заявил, что полного восстановления добычи на Ближнем Востоке раньше конца 2027 года ждать не стоит.

IEA рассчитывает, что судоходство через пролив возобновится с июня. 27 мая иранское государственное телевидение сообщило, что Тегеран получил проект неофициального соглашения с США — Вашингтон снимает морскую блокаду, Иран восстанавливает коммерческое судоходство через Ормуз до довоенного уровня в течение месяца.