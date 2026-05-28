В Ростовской области суд признал самоуправством действия женщины, которая после смерти мужа отказалась пускать его дочь в квартиру. Об этом пишет «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону».

После смерти мужчины в конце июня 2025 года его дочь продолжала ежемесячно платить за коммунальные услуги, однако вдова сменила замки, отказывалась открывать дверь и передавать девушке дубликат ключей.

При оформлении бумаг у нотариуса дочь выяснила, что на ее отца, помимо квартиры, записаны земельный участок, коммерческое помещение, автомобиль, банковские счета на 500 тыс. рублей и дорогостоящая съемочная техника.

Мачеха не ответила на официальную претензию наследницы, поэтому та обратилась с иском в суд. Со слов соседей истица узнала, что новая жена отца вывезла из его квартиры все ценные вещи, включая технику, деньги и мебель.

На телефонные звонки вдова не отвечала, а в суд вместо себя отправила юриста, который заявил, что в комнатах находятся исключительно вещи его клиентки.

«Кто и где должен жить, не договаривались, поэтому и в квартиру эту девушку никто не пускает», — пояснил он позицию ответчицы.

Однако суд принял решение в пользу дочери, обязав мачеху передать падчерице ключи и возместить 3 тыс. рублей судебных расходов.

Комментируя этот случай, юрист Татьяна Руденко отметила, что вдова и родная дочь имеют равные права на имущество мужчины, так как по закону являются наследницами первой очереди. При этом мачеха не имела права менять замки, вне зависимости от наличия прописки или разделения комнат.

Судьба вывезенных из квартиры вещей в суде не решалась — для этого нужно подавать отдельный иск, отметила Руденко. По ее словам, дочь покойного имеет полное право требовать компенсацию за половину имущества.