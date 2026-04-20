Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр, одержавший победу на парламентских выборах в Венгрии, потребовал от президента Украины Владимира Зеленского как можно скорее запустить нефтепровод «Дружба».

Так он отреагировал на заявление украинского лидера, который подтвердил, что трубопровод заработает до конца апреля, но при этом намекнул, что готов увязать этот процесс с решением Венгрии по кредиту ЕС для Украины на 90 млрд евро.

«Это не игра. Если “Дружба” пригодна для транспортировки нефти, то будьте любезны открыть ее в соответствии с данным обещанием. А от России мы ожидаем начала поставок нефти (в трубопровод) в соответствии с контрактами, потому что без этого ничего не получится», — заявил Мадьяр.

Он добавил, что, по имеющимся у него данным, возобновление прокачки может произойти в ближайшие дни, и предупредил, что ни на какой шантаж не пойдет: «Не советовал бы украинскому президенту идти по этому пути. Это не проглотит не только Венгрия, но и вся Европа — пересматривать уже согласованные договоренности здесь не принято», — сказал он.

Нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть идет через Украину в Венгрию и Словакию, остановился в январе. Украина обвиняла в произошедшем Россию, Будапешт настаивал на политических мотивах Киева. Ситуацию обострял конфликт Зеленского и венгерского премьера Виктора Орбана.

В марте власти Венгрии задержали конвой из двух бронированных машин, перевозивших из Вены в Киев 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золотых слитков, принадлежавших украинскому государственному Ощадбанку. Зеленский обвинил в произошедшем уходящего Орбана, заявив, что тот «просто украл эти деньги».

Президент Украины добавил, что намерен обсудить возврат средств уже с Мадьяром.

Мадьяр также потребовал от Зеленского разъяснить слова о том, что в случае блокировки европейского кредита Украина «сообщит адрес» виновного своим вооруженным силам.

«Хочу сразу прояснить: ни одному иностранному лидеру не позволено угрожать венграм — ни уходящему правительству Орбана, ни будущему правительству “Тисы”, ни одному венгру», — заявил он, потребовав, чтобы Зеленский уточнил свои слова и при необходимости взял их обратно.

Мадьяр подчеркнул, что готов «в любой момент выехать и лично проверить состояние “Дружбы”». Зеленский, со своей стороны, выразил надежду на новую страницу в украинско-венгерских отношениях с приходом Мадьяра. «Это возможность для Украины, Венгрии и членов ЕС», — сказал он.