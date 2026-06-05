Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин в блогерской студии VK Видео на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что беспилотные грузовики уже работают на российских трассах, а пару недель назад был совершен первый в мире международный беспилотный грузовой рейс. По словам главы ведомства, по технологиям автопилота Россия входит в топ-3.

«Беспилотные грузовики есть уже. Они едут по трассе М11, М12 от Петербурга до Казани. Они вообще без человека, там он просто контролирует рядом», — сказал Андрей Никитин.

Министр сообщил, что недавно был совершен первый в мире международный беспилотный грузовой рейс. «Пару недель назад из Москвы в Астану был первый в мире международный беспилотный грузовой рейс, причем он поехал с грузом, это был КамАЗ, российский автомобиль, это все уже реально», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о беспилотных такси, Никитин отметил, что они работают в пилотных зонах в ряде городов, и сравнил подходы России и США. «Американцы выпустили в ряде городов их вот так на свободу, там появились ситуации, когда кошку сбивали, там какого-то человека травмировали и так далее. Мы идем по другому пути. Мы сначала отрабатываем технологию, когда она выйдет на дороги общего пользования, на улично-дорожную сеть, она должна быть абсолютно безопасной. Но с технологической точки зрения мы в топ-3», — заявил министр.

Говоря о беспилотных дронах, Андрей Никитин напомнил, что в прошлом году было принято постановление о классе H в воздушном пространстве — классе для беспилотников, и Россия стала первой в мире, кто это сделал. «Сегодня в опытном режиме это все летает. Я думаю, что в этом году мы в ряде городов запустим беспилотную доставку дронами», — сказал он. При этом министр указал на технологические ограничения: мощность батареи составляет 25-30 минут, поэтому пока речь идет о коротких расстояниях в пределах крупных городов. Никитин выразил уверенность, что через два-три года отрасль выйдет на опытную эксплуатацию.

Также глава Минтранса рассказал о достижениях в дорожном строительстве. По его словам, Россия стала чемпионом в области производства битумов и научилась бороться с уникальным климатическим явлением — «переходом через ноль», когда днем идет дождь, а ночью случается заморозок, и вода в микротрещинах разрушает покрытие. «Таких переходов через ноль, как у нас, почти нигде в мире нет. Вот это, к сожалению, то, с чем мы живем и с чем мы научились бороться уже сегодня», — подчеркнул Никитин.

В ходе интервью министр также признался, что в московском метро его не узнают. «Более того, молодцы в метро: там служба безопасности, она увидела меня с рюкзаком и сказала: «Молодой человек! — тут министр рассмеялся. — Во-первых, „молодой человек“, — это было очень приятно. „Молодой человек, рюкзачок поставьте!“».