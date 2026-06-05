На российский самолет МС-21 уже заключены контракты на 18 машин, на Ту-214 — 11. Об этом гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезова рассказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Также он объявил о получении свидетельства об одобрении главного изменения конструкции самолета Ил-114-300 и сертификата на двигатель ПД-8.

«Ил-114-300 — это самолет, который очень нужен регионам, потому что это региональный самолет. Он придет на смену Ан-24 и Ан-26, которые сегодня, к сожалению, уже не могут летать, потому что нет ни запасных частей, ничего», — заявил Чемезов.

Ил-114-300 сможет обеспечивать как грузоперевозки, так и пассажирские перевозки, уверен глава «Ростеха». Причем самолет будет в состоянии приземляться как на обычную взлетно-посадочную полосу, так и на земляную.

«Что касается ПД-8, это, конечно, один из первых шагов к тому, чтобы завершить сертификацию самолета Sukhoi Superjet. Он уже сегодня осуществляет полеты в составе самого самолета, двигатель установлен на нем, я надеюсь, что до конца года мы завершим сертификационную работу, чтобы уже в следующем году начать серийное производство этих самолетов», — заявил Чемезов.

Отвечая на вопросы журналистов, глава госкорпорации добавил, что у них уже есть контракты на 40 самолетов Sukhoi Superjet и три контракта на Ил-114-300. «Пожелания мы слышим от многих регионов. Это и Иркутск, и Якутск, и компания «Аврора» хотела бы приобрести, потому что всему Дальнему Востоку и Сибири этот самолет очень нужен, и замены ему практически сегодня нет», — сказал он.

Чемезов также отметил, что ПД-8 можно поставить не только на Superjet. В планах компании установить новый двигатель на Ил-200.

«Сейчас ведется работа по созданию новой версии этого двигателя, ПД-8Б. Этот двигатель будет установлен на вертолет Ми-26», — отметил он.

Говоря о сертификации самолета МС-21, Чемезов уточнил, что она должна завершиться в первом квартале 2027 года, после чего также должно будет начаться серийное производство.

«У нас подписано сегодня контрактов на МС-21 на 18 машин, на Ту-214 — 11», — объяснил он.

Он также обратился со словами благодарности ко всем сотрудникам госкорпорации и отметил их работу. «Более 10 лет мы работаем под различными санкциями, а последние четыре года особенно жесткое санкционное давление на себе ощущаем, по сути работаем в условиях войны и в режиме многократного роста гособоронзаказа и ограниченных бюджетных средств, тем не менее наше предприятие продолжает работать 24/7. Даже в этих условиях специалисты «Ростеха», наших предприятий — это ученые, конструкторы, инженеры, рабочие, технологи — они делают почти невозможное», — сказал Сергей Чемезов.

Также он согласился с мнением о том, что санкции отчасти помогли России наладить собственное производство.

«Если бы санкций не было, мы бы до сих пор закупали иностранные самолеты, иностранные вертолеты, и своей техники у нас бы не было. <…> Я считаю, что то, что мы сегодня создали самолеты полностью российские, это очень хорошо», — сказал Чемезов.

Глава «Ростеха» также выразил надежду на то, что в перспективе компания сможет сделать среднедальный магистральный самолет, для него также разрабатывается свой двигатель. А вот перспективы разработки сверхзвукового пассажирского лайнера Чемезов оценил как «не совсем экономически выгодные».

Он отметил, что «Ростеху» удалось в кратчайшие сроки создать такую технику, на создание которой на Западе уходят десятки лет.

«Сегодня нам пришлось провести огромную работу с тем, чтобы провести импортозамещение и заменить очень большое количество комплектующих, в том числе и силовую установку, и авионику, и ряд других агрегатов. Теперь самолеты уже наши, отечественные», — сказал Чемезов.

Он поблагодарил президента России Владимира Путина за его поддержку, а также все профильные ведомства за оказанное доверие и поддержку.