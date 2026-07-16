Нижняя палата парламента Франции приняла законопроект, который закрепляет право на эвтаназию для взрослых с неизлечимыми заболеваниями, пишет агентство Reuters.

«За» проголосовал 291 депутат, а «против» — 241.

«В этом вопросе, который столь же личный, сколь и серьезный, который касается жизни, страданий и достоинства, был только один возможный подход: уделить время тому, чтобы выслушать, вступить в диалог и провести дебаты», — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как отмечает Reuters, доступ к эвтаназии будет ограничен — ей смогут воспользоваться совершеннолетние граждане Франции или лица, у которых есть законное право на проживание стране, «страдающие серьезным и неизлечимым заболеванием, представляющий угрозу для жизни и находящимся в запущенной или терминальной стадии, испытывающих постоянные физические или психологические страдания, связанные с этим заболеванием».

«В 2022 году я взял на себя обязательство проложить этот путь вместе с французским народом. С серьезностью, смирением и полным уважением к нашей демократии я выполнил это обязательство», — добавил Макрон.

Согласно результатам опроса Ifop, который был опубликован в феврале, 84% опрошенных поддерживают разрешение эвтаназии во Франции.