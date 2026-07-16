Приложения VK, «Макс» стали недоступны для скачивания в магазине Google Play днем в четверг, 16 июля. В пресс-службе разработчика подтвердили факт удаления.

Из Google Play также пропали и другие сервисы экосистемы VK, в том числе «Одноклассники», «Дзен», «Почта Mail» и другие.

«Приложения VK и МАХ исчезли из Google Play. Установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений», — говорится в пресс-релизе холдинга.

Там отметили, что уже установленные сервисы работают в обычном режиме без ограничений, пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в «Максе» и приложениях VK.

В пресс-службе также указали, что VK и «Макс» доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android.

«Обновления приложений также работают в обычном режиме — необходимо нажать «Обновить» на сервисном уведомлении о новой версии или зайти в вышеперечисленные сторы», — сказано в сообщении.

На фоне удаления приложения VK из Google Play пользователям соцсети стали приходить уведомления с рекомендацией перейти при пользовании сервисом с домена com на домен ru.

В начале июня «Макс» удалили из App Store. В Apple удаление мессенджера объяснили санкциями. В конце июня из App Store пропали почти все приложения VK.

Официально ЕС ввел санкции против VK и мессенджера «Макс» в начале июля.