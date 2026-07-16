Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Владимир Плякин направил главе Минцифры Максуту Шадаеву обращение с просьбой разъяснить, будут ли исправно функционировать приобретенные россиянами iPhone на фоне сообщений о возможных последствиях для Apple из-за неисполнения требований законодательства РФ. Об этом пишет Life.ru.

В частности, Плякин призвал Шадаева пояснить, существует ли «техническая возможность ограничения работы мобильных устройств Apple отдельных производителей по IMEI (Международный идентификатор мобильного оборудования — индивидуальный номер гаджета, который присваивается устройству, а не сим-карте или владельцу, — прим. RTVI) либо иными средствами на территории РФ». Депутат также поинтересовался, рассматриваются ли в Минцифры подобные меры и есть ли у ведомства планы по установлению ограничений на работу устройств компании в России.

Поводом для обращения стали публикации в СМИ и дискуссия в экспертном сообществе о возможных проблемах при использовании гаджетов Apple.

В конце июня Apple удалила из App Store приложения группы VK. В российском холдинге сообщили, что не получали соответствующих предупреждений, а решение об удалении было принято в одностороннем порядке.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 1 июля направила Apple предупреждение с требованием устранить дискриминационные условия российских поисковых систем и выполнить требования о предустановке отечественного ПО, в частности — мессенджера «Макс» и российского магазина приложений, на устройствах с iOS. В ФАС предупредили о возбуждении дела в случае неисполнения требований до 15 июля. Apple может грозить штраф в размере до 4 млрд рублей, если будет установлено нарушение закона о защите конкуренции.

Во вторник, 14 июля, российские пользователи сообщили о проблемах с доступом к сайтам Apple, Google и GitHub. В Роскомнадзоеа заявили, что ведомство не принимало решений об ограничении доступа к этим ресурсам.