Массовые сбои в работе Google, GitHub, сайта Apple и ряда других зарубежных ресурсов, с которыми 14 июля столкнулись пользователи в России, с высокой вероятностью связаны с неполадками внутри российской инфраструктуры фильтрации трафика или DNS, а не с действиями самих компаний. Такое мнение в беседе с RTVI выразил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Жалобы начали поступать примерно в 10:00—11:00 мск. По данным сервисов мониторинга «Сбой.рф», Downdetector и Detector404, пользователи сообщали о недоступности Google, GitHub и официального сайта Apple. Позднее появились сообщения о проблемах с сайтом Samsung.

По данным Downdetector, за час поступило более 1 тыс. жалоб на Google, свыше 590 — на GitHub и около 50 — на Apple. Проблемы с Google фиксировались у пользователей из 18 городов, с GitHub и Apple — из 33 городов. Чаще всего на работу Google жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Московской и Саратовской областей; на GitHub — пользователи из Петербурга, Москвы, Новосибирской и Челябинской областей.

Роскомнадзор сообщил, что не ограничивает доступ к GitHub, Google и Apple. К 12:15 мск доступ к ресурсам начал восстанавливаться.

Муртазин считает, что отсутствие официальной блокировки указывает на технический сбой.

«Проблемы наблюдаются только на территории России, насколько мне известно, и не у всех провайдеров. Если Роскомнадзор заявляет, что они не блокируют, то это выглядит как сбой в системах либо фильтрации, либо доменных имен», — сказал он RTVI.

По мнению аналитика, произошедшее может быть связано с работой инфраструктуры, которую власти развивают в рамках обеспечения устойчивости российского сегмента интернета.

«Учитывая, что мы строили-строили и построили свою безопасную инфраструктуру, как это заявляется, и это ограничено только одной страной, а при включении средств обхода блокировки все начинает прекрасно работать — ошибка явно на нашей стороне. То есть то, что мы построили в виде Рунета сегодня, не работает — оно поломано», — заявил Муртазин.

Сбои с доступом к GitHub в России фиксировались и раньше. «Ведомости» писали, что с начала мая пользователи жаловались на невозможность зайти в репозитории и скачать файлы. Роскомнадзор в мае дважды сообщал, что доступ к платформе не ограничивается.

Нынешний инцидент отличается от предыдущих крупных сбоев Google. Как отмечал РБК, в последний раз массовые проблемы с сервисами компании фиксировались в феврале 2026 года и были связаны с неполадками у Cloudflare — сети доставки контента и облачной защиты, которой пользуются многие глобальные интернет-ресурсы. До этого сбой в инфраструктуре Cloudflare приводил к масштабным перебоям в интернете.

Муртазин допустил, что подобные проблемы будут повторяться и могут затронуть другие востребованные у россиян сервисы.

«Вы же понимаете, у нас все работает через одно место. Рунет сломан, поэтому да, сбоев будет больше и больше», — сказал он.

По его словам, пользователям, вероятно, придется чаще прибегать к VPN даже в тех случаях, когда раньше этого не требовалось.