Российский мессенджер Max был удален из магазина приложений App Store в соответствии с правилами соблюдения санкций. Такое объяснение дали Русской службе Би-би-си в компании Apple, не уточнив, какие именно санкции имеются в виду.

Пользователи в России заметили 3 июня, что Max исчез из App Store. Ссылка с официального сайта приложения стала недействующей, мессенджер также перестал выпадать в поиске внутри магазина.

В компании VK в тот же день подтвердили, что Max стал недоступен в App Store.

«Приложение, ранее установленное на смартфонах пользователей, продолжит работать в обычном режиме. Команда Мax направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы», — говорилось в сообщении.

На следующий день, 4 июня, канал «Осторожно, новости» обратил внимание, что при попытке найти Max в App Store магазин предлагает скачать Telegram, который в России блокируют. Как объясняется в публикации, App Store всегда помимо искомого приложения выдает список похожих, однако в данном случае Max просто отсутствовал в выдаче.

Пресс-служба мессенджера предупредила, что из-за удаления владельцы устройств Apple перестанут получать уведомления от Max, но сами сообщения будут доставляться и все функции останутся доступными.

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский, комментируя ситуацию в кулуарах ПМЭФ, обвинил компанию Apple во враждебных действиях.

«Это враги. Очевидно, что на фоне продвижения Max это просто абсолютно недружественный шаг», — заявил он ТАСС.

Осеевский считает, что это не должно «автоматически приводить к таким же шагам с нашей стороны», и выразил надежду, что VK проведет дополнительные консультации на этот счет.

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что удаление Max из App Store «без объяснения причин» ограничило доступ к российскому приложению более чем для 20 млн пользователей. Он добавил, что «все будет хорошо» и ситуацию будут решать.