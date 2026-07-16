Российские спецслужбы более двух лет вели оперативную разработку офицера украинской военной разведки (ГУР) Виталия Жиковича, известного под позывным «Пастор», пишет в своем расследовании в «КП» Дмитрий Стешин. За это время, как утверждает ФСБ, удалось сорвать целую серию готовившихся диверсий, включая две попытки подрыва Крымского моста. Сейчас Жикович вместе с сообщником Владиславом Реутом находится под арестом в Киеве — но уже по другому делу.

Дело об убийстве в Монако

В Печерском районном суде Киева на скамье подсудимых оказались двое мужчин, скрывавшие лица от журналистов. Один из них — действующий офицер ГУР Владислав Реут, который, по собственным словам, был лишь исполнителем воли своего напарника Жиковича и надеялся на покровительство влиятельных лиц во власти. Второй — сам «Пастор».

Обоим предъявлено обвинение в убийстве Анастасии Березовской — женщины, которую Интерпол считал причастной к покушению на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. По версии следствия, 29 июня Березовская оставила у входа в дом, где жил Ермолаев, рюкзак со взрывным устройством. В результате взрыва спутнице бизнесмена пришлось ампутировать обе ноги, его 13-летний сын получил множественные травмы, а сам Ермолаев до сих пор находится в реанимации.

Власти Монако назвали произошедшее первым терактом за всю историю княжества. Это вызвало серьезный резонанс: несмотря на скромную территорию, Монако остается важным финансовым центром Европы, куда, в отличие от того же Лондона, стараются не допускать криминальные капиталы. Полиция быстро вычислила Березовскую по камерам, но она успела скрыться на Украине — где, по версии Реута, была застрелена Жиковичем из личного оружия с глушителем. Это, как утверждается, было далеко не первое убийство «Пастора».

От пастора до боевика: путь Виталия Жиковича

По данным ФСБ, Жикович родился в 1976 году в Азербайджанской ССР, позже переехал на Украину. Дважды женат, отец троих детей. Дмитрий Стешин, считает, что Жикович формально числился предпринимателем, торговавшим комбикормом в Киевской области, а в реальности занимался бандитизмом.

Криминальный бэкграунд не помешал ему в 2018—2020 годах работать в Главном управлении нацполиции Киевской области. А членство в «Правом секторе»*, даже помогло ему в будущем закрепиться в ГУР.

Позывной «Пастор» отражает извилистый духовный путь героя статьи, пишет Стешин. Он действительно был пастором в баптистской церкви, затем увлекся национализмом, а позднее принял ислам и стал посещать киевскую мечеть. Убивать он начал во время войны на Донбассе в 2014 году.

«Живые бомбы» и мошеннические колл-центры

По версии ФСБ, в ГУР Жиковичу поручили организацию терактов на территории России, а исполнителей для них готовили через украинские мошеннические колл-центры. Жертв сначала обманом лишали всех сбережений, вынуждали влезать в долги и кредиты, доводя до отчаяния — и уже тогда появлялся «Пастор» с предложением «решить вопрос». Кого-то просили просто «доставить посылку», кого-то убеждали, что он помогает раскрыть мошенников. Завербованные не догадывались, что должны погибнуть вместе со своей целью. В разговорах с коллегами (запись одного из них публикует Стешин) Жикович называл их пренебрежительно — «мышами».

Один из подобных терактов готовился в Пятигорске: молодая женщина-смертница должна была подорваться вместе с сотрудниками полиции в собственный день рождения. Российским спецслужбам удалось сохранить ей жизнь.

Тонна финской взрывчатки и Крымский мост

Особое место в деятельности «Пастора» занимала подготовка ударов по Крымскому мосту. Взрывчатку и компоненты устройств в Россию доставляли изощренными способами — например, тяжелыми беспилотниками через приграничные районы. Для одной из сорванных попыток атаки на мост использовались автомобили.

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter изнутри был обработан пластичной взрывчаткой финского производства под названием Peno — веществом, которое не крошится на морозе и относится к числу самых мощных бризантных составов. На таможне в Румынии материал приняли за обычную звукоизоляцию для салона.

Второй машиной должен был стать гибридный Chevrolet Volt со взрывчаткой, заложенной в аккумуляторный блок, — однако из-за неудачной закладки автомобиль вышел из строя, и его планировали доставить к мосту уже на эвакуаторе, пишет Стешин. Суммарно в двух машинах находилась около тонны взрывчатки, которой, по оценке ГУР, было достаточно для повреждения моста. Российские спецслужбы предотвратили доставку обеих бомб к цели.

Примечательно, что следы того же вещества Peno обнаружили и на месте взрыва в Монако.

Стешин, со ссылкой на данные ФСБ, дает подборку целей, которые планировал уничтожить «Пастор». Помимо Крымского моста, Жикович планировал диверсию на объекте РЖД в Волгоградской области, пытался подорвать газопровод «Голубой поток», организовать теракт в Грозном, Волгодонске, Ставрополье и Пятигорске. Ни одна из этих атак не достигла цели.

Почему «Пастор» оказался под судом

Военкор Стешин предполагает две основные причины ареста Жиковича. Первая — внутренняя борьба между украинскими спецслужбами после смены руководства ГУР и СБУ, в ходе которой деятельность ГУР стали публично связывать с террористическими методами. Вторая — политическая: после теракта в Монако, затронувшего интересы крупного европейского капитала, на Киев якобы оказали давление с требованием наказать причастных, и ГУР не успело замести следы.

* — организация, признанная террористической и экстремистской и запрещенная в России.