Украинские журналисты выяснили имена двух мужчин, задержанных по подозрению в убийстве 39-летней Анастасии Березовской — женщины, которую Интерпол разыскивал за покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Кто подозреваемые

Как пишет «Украинская правда», один из подозреваемых — действующий сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, 33-летний уроженец Житомира Владислав Реут. Ранее СМИ ошибочно называли имя его брата Евгения, однако, подозрение предъявлено именно Владиславу. Реут окончил факультет правоведения Киевского национального торгово-экономического университета, а с 2022 года, предположительно, служил в воинской части А2772 Сил специальных операций ВСУ.

Воинская часть А2772 дислоцируется в Бердичеве — это 142-й учебно-тренировочный центр Сил спецопераций ВСУ. Центр торжественно открыли 6 декабря 2016 года с участием президента Украины Петра Порошенко, который вручил центру боевое знамя. Тогда сообщалось, что 58 инструкторов центра прошли подготовку под руководством инструкторов стран НАТО, а в состав центра вошли бойцы с боевым опытом на Донбассе, свыше 30 из которых получили государственные и ведомственные награды. В 2018 году на базе центра начали создавать учебный комплекс с подземными коммуникациями для отработки тактики спецназа в условиях ограниченного пространства. 27 июля 2024 года указом Владимира Зеленского центру присвоили имя генерал-хорунжего Всеволода Змиенко. На момент совершения преступлений Реут служил в Главном разведывательном управлении Украины.

Второй задержанный — 49-летний уроженец Умани, до 2020 года работавший в полиции Киевской области. Его имя пока не разглашается до официального объявления следствием. Источники журналистов указывают, что теги его телефонного номера содержат отсылки к подразделению уголовного розыска полиции и к контрразведке, а утечки данных позволяют предположить его прошлую службу в «Правом секторе»* по данным собеседников, знакомых с делом, он может быть действующим либо бывшим сотрудником СБУ.

Признание и обстоятельства убийства

Как позже подтвердили в Нацполиции, СБУ и Офисе генпрокурора, тело Анастасии Березовской нашли закопанным около 23:00 6 июля. Известно, что с 22 марта 2025 года по 1 июля 2026 года женщина находилась за пределами Украины, а на Украину вернулась 1 июля.

На допросах сотрудник ГУР Реут признался, что убил Березовскую совместно со вторым фигурантом и, что действовал по собственной инициативе, вне ведома своего руководства.

При обыске в доме экс-полицейского обнаружили подвальное помещение, напоминающее комнату для пыток: на полу в разных местах лежали клочки волос и вырванные ногти, а пол был укрыт пленкой, чтобы после экзекуций убрать следы крови. Кроме того, следователи изъяли из подвала инструменты, которые могли использоваться для нанесения увечий, в том числе Березовской.

Один из задержанных показал следствию место, где были закопаны тело и гильзы. Следствие полагает, что мужчины могут быть причастны и к покушению на Ермолаева в Монако — они неоднократно переводили деньги и криптовалюту на счета Березовской. Всю информацию украинская сторона передала следователям Монако, где продолжают устанавливать заказчиков покушения.

Газета Le Figaro со ссылкой на источники, близкие к расследованию, писала, что нападение было тщательно спланировано, и что следователи рассматривают версию причастности СБУ.

Покушение в Монако

Взрыв, при котором пострадал Вадим Ермолаев, произошел в Монако вечером 29 июня — заминированную сумку оставили у жилого дома. По данным Le Figaro, сам бизнесмен получил тяжелые травмы ног, его спутница лишилась одной ноги и стопы второй, а находившийся неподалеку 13-летний сын, которого взрывной волной отбросило на несколько десятков метров, получил ожоги по всему телу.

После взрыва начался масштабный розыск подозреваемого, который попал в объектив камер наблюдения. Первоначально считалось, что это мужчина, скрывшийся во Франции. Позже выяснилось, что подозреваемая — женщина, которая могла выдавать себя за мужчину. 3 июля Интерпол объявил в международный розыск 39-летнюю Анастасию Березовскую, уроженку Житомира. В ориентировке, помимо прочего, указали особую примету — татуировку в виде змеи на правой руке. Уже тогда следствие в Монако рассматривало версию о причастности СБУ.

В 2022 году Березовская переехала в Германию, во Франкфурт. Впоследствии немецкая полиция провела обыск в ее квартире и изъяла автомобиль.

Вадим Ермолаев — основатель днепровских компаний «Алеф Эстейт», «Мост-Сити», «Босфор» и «Энигма», работавших в сфере коммерческого строительства; его называли «бетонным королем Днепра», а по данным Forbes он входил в топ-100 богатейших людей Украины. В 2019 году бизнесмен отказался от украинского гражданства в пользу кипрского, а в 2023 году Владимир Зеленский ввел против него санкции якобы из-за алкогольного бизнеса в Крыму.

*признан террористической организацией и запрещен в РФ