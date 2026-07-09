Создание топливного и энергетического кризиса на Украине, в том числе для защиты российских НПЗ, вооруженным силам вполне по силам, для этого Москве пора пересмотреть свои «красные линии» в договоренностях «международного олигархата», заявил RTVI депутат Госдумы Михаил Матвеев.

Один из многих вопросов про специальную военную операцию состоит в том, почему при намного меньшей, чем Россия, территории Украины и значительно больших «ракетных» возможностях Москвы Киев сумел за короткий срок «выбить» заметное количество НПЗ, создав проблемы на заправках, а Москва годами позволяла работать Кременчугскому, Одесскому, Надворянскому, Дрогобычскому НПЗ и другим, обратил внимание Матвеев.

«Создание топливного кризиса на Украине, а точнее энергетического, — эта задача вполне по силам для российских ВКС?» — рассуждает парламентарий.

По его словам, значительная часть бензина на Украину поступает из Европы, соответственно, полностью лишить украинские заправки бензина можно, только уничтожив именно АЗС. Также, продолжил парламентарий, «необходимы выбивание собственно украинских нефтеперерабатывающих заводов и разрыв логистических цепочек доставки топлива из-за рубежа на Украину, то есть это те же самые железные дороги, туннели, мосты».

«Это все, что очень серьезно может осложнить логистику на Украине, однако является одной из, так скажем, “красных линий” в договоренностях некого международного олигархата о движении грузов, товаров и всего прочего между Западом и Востоком», — заявил Матвеев.

В этой связи собеседник RTVI считает, что России «все-таки придется пересматривать свои «красные линии».

«Потому что после заявлений Трампа и Рубио в Анкаре мы видим, что они фактически меняют тактику: от заговаривания зубов России, рассказов о том, что они будут удерживать Украину, перешли к признанию, что будут способствовать эскалации конфликта путем нанесения дальних ударов по тылам России. Но это совершенно новая реальность, которую Москве необходимо осмыслить и принять какие-то даже, может быть, не симметричные, а действенные меры», — убежден депутат Госдумы.

Матвеев полагает, что Россия не сумеет предотвратить топливный кризис, если не сможет качественно защитить свои НПЗ.

«И тут вопрос, насколько это вообще технически возможно, ведь начиналось все с того, что прилетали штучные дроны, а сейчас летят по нескольку, кроме того, все понимают, что технические возможности по преодолению 1000 километров, 2000 километров — вполне уже реальность. Таким образом, границы между тылом и фронтом становятся в некоторых вопросах условны», — говорит депутат.

Он считает очень сложным защитить огромную территорию России с помощью ПВО, хотя уплотнять ее необходимо. Значит, делает вывод парламентарий, «единственный вариант — это выбивать возможности противника по нанесению ударов».