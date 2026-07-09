Казахстан выставил вдоль границы 59 полицейских постов для выявления автомобилей, незаконно оборудованных дополнительными топливными баками. Об этом сообщил портал полиции со ссылкой на МВД страны.

По данным ведомства, с начала года за управление транспортным средством, переоборудованным без разрешения (ч. 7 ст. 590 КоАП Казахстана), были оштрафованы 255 человек — 195 иностранцев и 60 граждан республики.

Машины возвращают владельцам после демонтажа дополнительных баков, говорится в публикации.

Меры принимаются в рамках «системной работы» местных правоохранителей по пресечению незаконного вывоза горюче-смазочных материалов (ГСМ), поясняет портал. Водителей, пересекающих границу, призывают не совершать попыток такого вывоза.

Согласно официальному порталу нормативно-правовых актов Казахстана, республика каждый год вводит ограничения на вывоз разных видов топлива, в том числе бензина и дизеля, в автомобильных баках. Для этого дважды в год издаются приказы министра энергетики с шестимесячным действием. Формулировка «не более одного раза в сутки» впервые появилась в таком приказе от 7 ноября 2025 года. Он действовал до 20 мая, после чего вступил в силу новый аналогичный шестимесячный приказ, в котором формулировка сохранилась. Документ будет действовать по 21 ноября включительно.

На днях вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев пояснил, что действующий в Казахстане запрет машинам из соседних стран пересекать границу более одного раза в сутки касается всех сопредельных государств, а не только России.

Он подчеркнул, что въезжать в республику с целью заправиться по-прежнему можно, но для иностранцев введено ограничение, чтобы не допустить дефицита бензина и дизеля на внутреннем рынке.

«В первую очередь мы начали бороться <…> с незаконным вывозом ГСМ [горюче-смазочных материалов] из нашей страны — есть приспособления, когда люди ставят дополнительные баки», — заявил Туткышбаев.

8 июля Минфин Казахстана сообщил об усилении контроля за перемещением ГСМ через границу. Он ведется непосредственно на автомобильных пунктах пропуска, а также мобильными группами в приграничных районах по маршрутам следования автотранспорта, предупредило ведомство.

По данным Минфина, пресечены 392 попытки незаконного вывоза ГСМ общим объемом свыше 16 тыс. литров.

«В большинстве случаев топливо пытались вывезти в специально оборудованных дополнительных баках, а также в топливных канистрах», — сказано в сообщении на портале правительства.

В начале июля казахстанский Forbes написал о «бензиновых туристах» из России, которые приезжают в республику, чтобы заправиться на местных АЗС. Причинами наплыва журнал назвал не только наличие топлива без ограничений, но и существенно более низкие цены на него, чем сейчас в РФ.

В статье отмечается, что российские автовладельцы готовы проехать по 500 км туда и обратно. «Поездка за границу позволяет сэкономить практически до половины стоимости полного бака», — подсчитало издание.