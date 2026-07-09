Анонсирование Украиной ударов по Москве новой баллистической ракетой имеет целью запугать население и раскачать ситуацию, задача ВС РФ, чтобы новое оружие Киева из шахт не вышло, заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Главный конструктор и совладелец украинской компании «Fire Point» Денис Штилерман в интервью Liga.net заявил, что Киев от появления баллистической ракеты отделяет только испытание двигателя, и в сентябре планируется тестировать новое оружие на Москве.

«Это психологическое давление на руководство нашей страны и население. Но это такой номер, который не проходит, на России его уже много раз испытывали, но тем не менее наши противники каждый раз пытаются его повторить», — сказал Колесник.

По его словам, такой способ запугивания населения, как анонсирование ударов тяжелыми ракетами вглубь России, «может делаться с тем, чтобы как-то качнуть изнутри».

Россия будет реагировать на удары баллистической ракетой, но «еще надо бы посмотреть, где она изготовлена», заявил Колесник.