Сербия сохранит безвизовый режим для граждан России. Об этом ТАСС заявил министр правительства республики Ненад Попович.

«Могу вам уверенно сказать, повторить слова нашего президента: Сербия не введет визы для граждан Российской Федерации, они самые добрые гости нашей страны», — сказал Попович в ходе выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

Он напомнил, что россияне могут добираться до сербской столицы прямыми рейсами из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи, а также недавно открытым маршрутом Белград — Нижний Новгород.

По словам министра, в Сербии «очень любят российских туристов». За первое полугодие 2026 года граждане РФ вышли на первое место по числу посещений страны, добавил он. «Так что никаких визовых ограничений не будет», — подчеркнул Попович.

Власти республики, продолжил он, рассчитывают на дальнейший рост турпотока из России. Попович пригласил россиян посетить Белград, Нови-Сад, Ниш, а также сербские монастыри, известные в православном мире.

Дискуссия о возможной отмене безвизового режима активизировалась в начале июня. Тогда глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич заявил «Известиям», что Белград обсуждает этот вопрос в связи с требованиями Брюсселя для вступления в Евросоюз.

По словам депутата, ЕС добивается от Сербии сокращения вдвое числа выдаваемых россиянам видов на жительство и гражданств, угрожая в противном случае отменить безвизовый въезд самих сербов в страны союза. При этом Станоевич выразил мнение, что власти не пойдут на введение виз для граждан РФ, поскольку такой шаг означал бы «полную капитуляцию» и грозил бы «критической потерей поддержки среди населения».

Президент Сербии Александр Вучич позже опроверг сообщения о планах ввести визы для россиян. «Такое решение не будет принято, даже если его кто-то примет, оно будет немедленно отменено», — заявил он в эфире телеканала Prva, уточнив, что не знает, откуда взялись подобные сообщения.

Глава государства также сообщил, что связался с председателем Национального собрания Аной Брнабич, чтобы выяснить, не голосовал ли парламент по этому вопросу. По ее данным, такого голосования не было.

В 2025 году МИД Сербии сообщал, что к концу 2026-го страна планирует привести визовую политику в соответствие с европейской. В апреле Вучич подтверждал намерение Белграда выполнить критерии для вступления в ЕС, в том числе в сфере миграционной и визовой политики. В Брюсселе при этом называют более реалистичным ориентиром для приема республики в союз 2030 год.

Сербия уже отменила безвизовый режим с Кубой и прекратил авиасообщение с этой страной; затем были введены визы для граждан Катара, Кувейта, Монголии и Омана. С Россией действует соглашение 2009 года, по которому граждане РФ могут находиться в республике без визы до 30 дней. В 2025 году страну посетили 174 тыс. российских туристов, а а встречный турпоток вырос на 6% за тот же период.