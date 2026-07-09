Британская певица Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление, опубликованное на официальном сайте исполнительницы.

«Семья и команда Бонни потрясены известием о том, что она неожиданно скончалась прошлой ночью в больнице в Португалии от болезни, из-за которой проходила лечение», — говорится в заявлении.

Команда певицы пообещала выступить с дополнительным заявлением позже. Родные и коллеги попросили уважать приватность семьи в этот трагический момент.

Тайлер прославилась благодаря хитам Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero и It’s a Heartache. В 1970-х и 1980-х годах певица продала миллионы записей.

В мае этого года исполнительницу ввели в искусственную кому после экстренной операции на кишечнике, которую она перенесла в Португалии.

В прошлом месяце представитель Тайлер сообщил, что певица вышла из комы, однако состояние ее оставалось тяжелым. По его словам, она находилась в реанимации.

Настоящее имя певицы — Гейнор Хопкинс. Она родилась 8 июня 1951 года в валлийском городе Скьюэн.

Свой узнаваемый хриплый голос Тайлер приобрела после операции на голосовых связках, перенесенной в 1976 году: вмешательство по удалению узелков на связках изменило тембр ее голоса на всю оставшуюся карьеру.

Мировую известность певице принес сингл It’s a Heartache, вышедший в 1978 году с ее второго студийного альбома Natural Force. Композицию написали Ронни Скотт и Стив Вулф, и она возглавила хит-парады нескольких стран, включая Австралию.

Самым известным хитом Тайлер стала песня Total Eclipse of the Heart, выпущенная в 1983 году с альбома Faster Than the Speed of Night. Композицию написал американский автор Джим Стайнман, и она заняла первое место в чартах Великобритании и США, а также стала одним из самых продаваемых синглов десятилетия.

В 2013 году Тайлер представляла Великобританию на конкурсе «Евровидение» с песней Believe in Me.