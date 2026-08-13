В 2027 году Армения окажется в сложной ситуации, если Россия сохранит ограничения на поставки продукции из республики. Об этом в эфире RTVI заявил генеральный директор «АрмИнфо» Эммануил Мкртчян.

«В следующем году будет хуже. Если будет та же ситуация, что и сегодня, если Россия не подключит армянский импорт к себе, то, конечно, объемы заготовок, производства, сельскохозяйственной готовой продукции, сельскохозяйственного сырья очень снизятся. И тогда Армении будет не до шуток. Будет довольно-таки сложно», — сказал Мкртчян.

По его словам, в республике будет наблюдаться «постепенный процесс снижения объемов производства».

Ранее замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что властям Армении нужно решиться на проведение общенационального референдума о вступлении в Европейский союз (ЕС) или сохранении членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) до декабря 2026 года. На последний месяц года запланирован очередной саммит государств-членов ЕАЭС.

«Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, лидеры примут этот факт во внимание при определении соответствующих дальнейших совместных шагов», — предупредил Галузин.

Между тем армянская газета «Грапарак» со ссылкой на источники написала, что Москва якобы в неофициальном порядке дала Еревану месяц на выбор между ЕС и ЕАЭС. По данным издания, Россия может ужесточить миграционную политику и начать «массовую депортацию» граждан Армении, а также ограничить авиасообщение с республикой.

В 2025 году Армения приняла закон о начале процесса вступления в Евросоюз. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что страна продолжит быть членом ЕАЭС, пока это совместимо с проведением реформ, «направленных на сближение с ЕС».

Москва не раз подчеркивала, что состоять одновременно в двух блоках нельзя. С конца мая Россия ограничила импорт продукции из Армении. Под запрет, в частности, попали цветы, рыба, клубника, помидоры, зелень, абрикосы, персики, виноград и некоторые марки коньяка.