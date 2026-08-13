Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Орске полностью остановлен после атаки беспилотников. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев 13 августа.

«Что касается пострадавшего от террористической атаки завода в Орске. Ситуация там сложная. <…> Завод полностью остановлен», — говорится в сообщении главы региона.

По словам Солнцева, поражающие элементы задели ключевую инфраструктуру НПЗ, восстановить которую пока нет возможности. Установленное на заводе оборудование импортное, поэтому с учетом санкций ремонт затянется на срок до полугода, рассказал губернатор.

«Готовимся к самому худшему сценарию. Рассчитывать придется на завозное топливо. Уже идет перенастройка логистики», — заявил Солнцев.

Ситуация на автозаправках в регионе «не везде простая, но регулируемая», отметил губернатор. По его данным, из 287 АЗС в области работают 80%.

Отдельно Солнцев обратился к автовладельцам с призывом «набраться терпения». «Система работы отстроится. Прошу уважительно отнестись друг к другу. В особенности к тем, кто вызвался в этой ситуации помогать», — говорится в сообщении.

11 августа Солнцев сообщил, что в результате падения обломков БПЛА «началось возгорание на одном из промышленных предприятий», но не уточнил, на каком именно. На следующий день губернатор заявил, что после последнего «террористического акта противника» в области вводятся ограничения на продажу топлива: бензин и дизель физическим и юридическим лицам будут отпускать по номерным знакам автомобилей: по четным числам — машинам с четной последней цифрой номера, по нечетным — с нечетной.

Кроме того, с 12 августа в Оренбуржье топливо разрешено заливать только в бак и в ограниченном количестве: бензины АИ‑92 и АИ‑95 — не менее 15 л и не более 30 л в одни руки, дизтопливо — до 60 л в населенных пунктах и до 200 л на трассах в пределах области. Отпуск топлива в канистры запрещен.

Некоторые другие регионы также возвращают ограничения на продажу топлива. В Севастополе с 11 августа вернули систему QR-кодов для бензинов АИ-92 и АИ-95 и дизеля. В Липецкой области с 13 августа топливо снова продается на заправках по схеме «чет-нечет».

В начале августа вице-премьер России Александр Новак заявил, что проблемы с топливом остаются в регионах, где работает большое число независимых АЗС.