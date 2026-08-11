В России предупредили Армению, что если она не проведет референдум по вопросу ее членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) до декабря, то другие страны объединения учтут это при обсуждении дальнейших действий в отношении республики. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД Михаил Галузин.

Очередной саммит государств-членов ЕАЭС запланирован на последний месяц года в Петербурге.

«Очевидно, что если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, лидеры примут этот факт во внимание при определении соответствующих дальнейших совместных шагов», — сказал замминистра.

Он напомнил, что по итогам майского саммита в Астане президенты РФ, Беларуси, Казахстана и Киргизии указали на необходимость провести в Армении референдум о выборе между вступлением в Евросоюз и сохранением нынешнего членства в ЕАЭС.

Предлагалось сделать это «в возможно короткие сроки», но без указания конкретной даты.

На декабрьском заседании вопрос Армении будет поднят снова, продолжил Галузин. По его словам, лидерам представят доклад о возможных последствиях приостановки действия Договора о ЕАЭС в отношении республики.

При этом армянская газета «Грапарак» сегодня пишет, что Москва якобы в неофициальном порядке дала Еревану всего месяц на выбор курса между ЕС и ЕАЭС.

Со ссылкой на анонимные «источники во власти» издание утверждает, что, хотя детали этого ультиматума неизвестны, среди возможных мер воздействия на Армению якобы рассматриваются ужесточение миграционной политики с «массовой депортацией» армян и «закрытие или существенное ограничение» авиасообщения.

В июне в специальном интервью RTVI Галузин назвал неприемлемой ситуацию, когда Армения принимает закон о начале процесса вступления в ЕС, но продолжает пользоваться «всеми благами и преимуществами» от сохраняющегося членства в ЕАЭС.

Замглавы МИД рассказал, что к декабрю эксперты должны проработать «и экономические, и юридические аспекты» возможных последствий приостановки участия республики в ЕАЭС.

Он подчеркнул, что законы самой Армении требуют проведения референдума, если речь идет о вступлении страны в надгосударственные интеграционные структуры.

«Поэтому мы, честно говоря, не очень понимаем, почему армянское руководство не спешит спросить жителей страны об их отношении <…>. Не исключаю, что какие-то есть конъюнктурные соображения за такой неспешностью, да?» — рассуждал Галузин.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил в июне, что страна продолжит «спокойно, без споров, без нервов» работать в ЕАЭС, пока выбор не станет неизбежным.

«По крайней мере, до того момента, пока Армения официально не обратилась к ЕС по вопросу членства или не близка к получению статуса кандидата на членство, проведение какого-либо референдума нелогично», — рассудил он.

Позднее Пашинян выразил убеждение, что республику не могут лишить членства в ЕАЭС, потому что все решения в объединении должны приниматься консенсусом, а Ереван, как все другие участники, обладает правом вето.