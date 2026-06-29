Для членов ЕАЭС «неприемлема ситуация», когда Армения закрепляет в своем законодательстве намерение вступить в ЕС, «продолжая пользоваться всеми благами и преимуществами от членства в Евразийском экономическом союзе». В связи с этим в Москве «не очень понимают», почему армянское руководство не спешит провести референдум о членстве в этих объединениях. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

«Как вы знаете, озабоченность по поводу тех рисков для экономической безопасности стран-членов Евразийского экономического союза — конкретно России, Казахстана, Киргизии и Белоруссии — высказали лидеры всех упомянутых мной четырёх государств 29 мая, в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане», — отметил Михаил Галузин в беседе с RTVI.

По словам дипломата, к декабрю «экспертами будут проработаны и экономические, и юридические аспекты» по поводу возможных последствий приостановления участия Армении в ЕАЭС.

Замглавы МИД России напомнил, что в совместном заявлении четыре президента стран ЕАЭС «высказались за то, чтобы этот референдум прошёл в ближайшее время, поскольку проведение референдума по армянскому же законодательству необходимо при вступлении Армении в надгосударственные интеграционные структуры».

«Поэтому мы, честно говоря, не очень понимаем, почему армянское руководство не спешит спросить жителей страны об их отношении к этому очень важному для них вопросу. Наверное, не исключаю, что какие-то есть конъюнктурные соображения за такой неспешностью, да?» — прокомментировал замминистра тему референдума.

29 мая 2026 года на саммите в Астане главы четырех стран-участниц ЕАЭС приняли совместное заявление. «Мы, Президенты Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации, <…> учитывая существенные риски для экономической безопасности государств — членов Евразийского экономического союза, возникающие в связи с подготовкой Республики Армения ко вступлению в Европейский союз, а также необходимость предотвращения связанного с этим ущерба государствам — членам Союза: приняли решение о том, что члены Евразийского межправительственного совета от Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации доложат на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2026 года о возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армения действия Договора о Евразийском экономическом союзе», — говорится в заявлении.

По словам собеседника RTVI, для членов ЕАЭС «неприемлема ситуация, когда Армения официально заявляет, законодательно закрепляет свои так называемые евроустремления, продолжая пользоваться всеми благами и преимуществами от членства в Евразийском экономическом союзе».

«Я с вами не соглашусь. По-моему, закон, принятый в Армении в апреле прошлого года, называется «О начале процесса вступления в Европейский союз». Что нам с вами ещё нужно для того, чтобы констатировать, что процесс вступления Армении в Европейский союз начат — принят специальный закон на эту тему. И каких-то других толкований я здесь не усматриваю», — сказал замглавы МИД России по поводу того, что Армения пока не подавала официальную заявку на вступление в ЕС и не имеет статус кандидата.

«В общем-то, вопрос о том, какие действия конкретно предприняты, не имеет принципиального значения. Принципиальное значение имеет то, что есть закон, принятый парламентом и подписанный президентом страны. И есть практические шаги по сближению Армении с Евросоюзом», — заключил Михаил Галузин.