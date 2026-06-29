Эксперты к декабрю проработают экономические и юридические аспекты возможных последствий приостановления участия Армении в Евразийском экономическом союзе. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. Дипломат ответил на вопрос о том, как именно может быть приостановлено членство Армении в ЕАЭС — с учетом того, что Договор не предусматривает исключения стран-участниц, если только те сами не захотят выйти из него.

Михаил Галузин напомнил, что недавно «было принято совместное заявление лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии с чёткой констатацией того, что начало процесса вступления Армении в Европейский союз и планы нынешнего армянского руководства по вступлению в Европейский союз создают совершенно конкретные риски для экономической безопасности других, помимо Армении, участников нашего Евразийского интеграционного объединения».

«Четыре лидера поручили подготовить доклад о возможных последствиях приостановления участия Армении в Евразийском экономическом союзе. Так что я уверен, что экспертами будут проработаны и экономические, и юридические аспекты. Так что давайте подождём результатов работы профессионалов», — сказал замглавы МИД России RTVI.

По словам дипломата, для других членов ЕАЭС «неприемлема ситуация, когда Армения законодательно закрепляет свои так называемые евроустремления, продолжая пользоваться всеми благами и преимуществами от членства в Евразийском экономическом союзе».

«Я выше упомянул, что над докладом будут работать и с точки зрения экономической, и с точки зрения юридической. Я просто не хотел бы предвосхищать содержание доклада», — ответил Михаил Галузин на уточняющий вопрос о том, как именно может выглядеть приостановление членства Армении в ЕАЭС с точки зрения процедуры — ввиду того, что в Договоре о ЕАЭС не предусмотрено исключение или приостановление членства государства — если только оно само не пожелает выйти из объединения.

Статья 118 «Выход из Договора» предусматривает:

1. Любое государство-член вправе выйти из настоящего Договора, направив депозитарию настоящего Договора по дипломатическим каналам письменное уведомление о своем намерении выйти из настоящего Договора. Действие настоящего Договора в отношении этого государства прекращается по истечении 12 месяцев с даты получения депозитарием настоящего Договора такого уведомления.

2. Государство-член, уведомившее в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи о своем намерении выйти из настоящего Договора, обязано урегулировать финансовые обязательства, возникшие в связи с его участием в настоящем Договоре. Данное обязательство остается в силе, несмотря на выход государства из настоящего Договора, вплоть до полного его выполнения.

3. На основе уведомления, указанного в пункте 1 настоящей статьи, Высший совет принимает решение о начале процесса урегулирования обязательств, возникших в связи с участием государства-члена в настоящем Договоре.

4. Выход из настоящего Договора автоматически влечет прекращение членства в Союзе и выход из международных договоров в рамках Союза. В Договоре о ЕАЭС также отмечается, что «решения Высшего совета, связанные с прекращением членства государства-члена в Союзе, принимаются по принципу «консенсус минус голос государства-члена, уведомившего о своем намерении прекратить свое членство в Союзе»».

Замглавы МИД России подчеркнул, что Ереван законодательно кодифицировал начало процесса вступления страны в ЕС, членство в котором «несовместимо ни политически, ни экономически» с членством в ЕАЭС.

«Что нам с вами ещё нужно для того, чтобы констатировать, что процесс вступления Армении в Европейский союз начат — принят специальный закон на эту тему. И каких-то других толкований я здесь не усматриваю», — отметил Михаил Галузин.

29 мая 2026 года на саммите в Астане главы четырех стран-участниц ЕАЭС приняли совместное заявление. «Мы, Президенты Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации, <…> учитывая существенные риски для экономической безопасности государств — членов Евразийского экономического союза, возникающие в связи с подготовкой Республики Армения ко вступлению в Европейский союз, а также необходимость предотвращения связанного с этим ущерба государствам — членам Союза: приняли решение о том, что члены Евразийского межправительственного совета от Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации доложат на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2026 года о возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армения действия Договора о Евразийском экономическом союзе», — говорится в заявлении.

26 марта парламент Армении принял законопроект о начале процесса вступления в ЕС. После этого участники Евразийского экономического союза, в частности — Россия, призвали Ереван как можно скорее провести референдум: остается ли республика в ЕАЭС или же идет по пути евроинтеграции.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян недавно заявил, что страну не могут исключить из ЕАЭС, поскольку решения принимаются всеми членами объединения, а у Еревана есть право вето. Глава армянского правительства и до выборов 7 июня, и после переизбрания не раз говорил, что республика в настоящее время не собирается выходить из ЕАЭС и продолжает выполнять свои обязательства по Договору.

Накануне выборов Пашинян заверил избирателей, что «напряженности в отношениях с Россией нет».

«Это искусственная напряженность. Отношения с РФ имеют институциональный фон и основаны на взаимном уважении», — говорил премьер.

По словам Пашиняна, у него сохраняются «теплые, дружеские отношения» с президентом России.

«Как были в дружеских отношениях, так и останемся, спокойно без нервов объясним [позицию Еревана по ЕАЭС после 7 июня]», — обещал политик.