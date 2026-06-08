Какими будут полномочия у нового правительства Никола Пашиняна, что будет с отношениями между Арменией и Россией после выборов — об этом RTVI рассказали эксперты из Еревана и Москвы.

Каким будет новое правительство Армении

Эксперт Центра Орбели (Ереван) Джонни Меликян:

— Вне зависимости от того, проходит ли в парламент партия Гагика Царукяна («Процветающая Армения». — Прим.RTVI) как четвертая политическая сила, новая реальность уже понятна. Если партия Царукяна проходит, то у Пашиняна будет просто парламентское большинство, если не проходит, то “Гражданский договор” получает еще три пятых. Тогда они не только получат возможность единолично сформировать правительство, выбрать премьер-министра, но и смогут менять конституционные законы, избирательный кодекс, делать назначения в конституционные институты власти и так далее. В любом случае правительство будет ожидаемо создано правящей партией — “Гражданским договором”.

Накануне выборов премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в отношениях между Ереваном и Москвой нет напряженности. «Напряженности в отношениях с Россией нет. Это искусственная напряженность. Отношения с РФ имеют институциональный фон и основаны на взаимном уважении», — заявил Пашинян. По словам премьера, у него сохраняются «теплые, дружеские отношения» с президентом России. «Как были в дружеских отношениях, так и останемся, спокойно без нервов объясним [позицию Еревана по ЕАЭС]», — пообещал Никол Пашинян.

Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин:

— Победа Никола Пашиняна и его партии не стала неожиданностью, потому что это все-таки правящая партия. По практике политической культуры постсоветского пространства, победа оппозиции в честных выборах почти невозможна, потому что подключаются всевозможные инструменты: административный ресурс, контроль подсчета голосов и все соответствующие дополнительные инструменты.

Поэтому Никол Пашинян побеждает. Но побеждает не очень убедительно и не так, чтобы он со своей политической силой однозначно смог сформировать правительство и тем более получить конституционное большинство, чтобы у него была возможность запускать процедуру изменения Конституции.

Конфигурация для Никола Пашиняна достаточно непривычная. В парламенте он получает непримиримых для себя оппонентов, которые будут использовать парламентскую трибуну для того, чтобы бороться с ним, с его инициативами, с его политикой.

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Какой будет политика Армении в отношении России после выборов

Эксперт Центра Орбели (Ереван) Джонни Меликян:

— Я предполагаю, что внешняя политика правительства после выборов не претерпит серьезных изменений. И, скорее всего, один из первых визитов переизбранного премьер-министра, если не первый, может состояться в Российскую Федерацию. То есть Ереван будет продолжать прагматичную внешнюю политику, параллельно с активным евроинтеграционным процессом продолжит оставаться в Евразийском экономическом союзе. А проблемы, которые возникли в последние недели, Ереван и страны ЕАЭС, скорее всего, будут решать в текущем рабочем режиме. То есть с большой долей вероятности все вернется на круги своя, без каких-либо резких разворотов и негативных сценариев.

Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин:

— Российско-армянские отношения сейчас находятся в своего рода транзитном положении. Очень многое будет зависеть от того, насколько Никол Пашинян быстро перестроится от предвыборной риторики и заявлений к реальной политике. Одно дело, когда ты заявляешь о вступлении в Евросоюз, чтобы привлечь избирателей, и другое, когда ты начинаешь реально управлять процессами.

Зависимость Армении от России крайне высокая. Это доступ к ее рынку, к трудовым ресурсам, к возможности экспортировать в Россию, получение льготных горюче-смазочных материалов. Все эти факторы существенны для социально-экономической стабильности Армении.

Сейчас очень многое будет зависеть от того, какие шаги Никол Пашинян предпримет после формирования правительства. Но в любом случае с нынешней властью отношения будут проходить с оглядкой на то, что уже было сказано.

Никто ничего не забыл. И те красные линии, которые обозначила Москва, будут действовать. Они будут в определенной степени дамокловым мечом для правительства Никола Пашиняна, если он реально будет предпринимать шаги по использованию своих взаимоотношений с Россией для углубления отношений с Западом.