Глава общественной организации «Лига азербайджанцев Самарской области» Ширван Керимов лишен российского гражданства. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Ранее об аннулировании гражданства писали азербайджанские СМИ.

Причины решения официально не назывались. По данным «Ъ», в последнее время силовики проявляют повышенный интерес к представителям азербайджанской диаспоры и проверяют их связи с этническими организованными преступными группировками. Издание напоминает, что в прошлом году гражданства России был лишен лидер азербайджанской диаспоры Ульяновска Ислам Гусейнов.

По информации газеты, Керимов до сих пор является членом Общественной палаты Самарской области и адвокатом самарской коллегии «Правовой советник».

Агентство APA сообщало, что уведомление об аннулировании российского гражданства Керимов получил, когда уже находился в Азербайджане. По данным издания, он остается там и сейчас. Российские официальные лица это решение публично не комментировали.

Председатель правления Тольяттинской городской общественной организации «Лига азербайджанцев» Эльнур Каримов сказал RTVI, что причины лишения гражданства ему неизвестны. «Нет, абсолютно нет, никто не афиширует, не говорят», — ответил он.

По словам Каримова, вопрос о том, кто может заменить Ширвана Керимова, пока не обсуждался. «Точно не могу сказать, потому что такого вопроса даже не ставилось», — заявил собеседник RTVI.