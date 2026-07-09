Германия профинансирует производство украинских ударных беспилотников «Барс» (BARS) в рамках соглашения, подписанного министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и министром обороны Германии Борисом Писториусом. Как сообщил Сибига в соцсети X, на первом этапе немецкая сторона оплатит выпуск беспилотников, при этом вся произведенная техника будет передана Силам обороны Украины, а не Германии. Соглашение было подписано на полях саммита НАТО в Анкаре.

По словам Сибиги, соглашение стало результатом совместной работы Министерства обороны Украины и Федерального министерства обороны Германии. BARS впервые был официально упомянут украинской стороной в апреле 2025 года как один из новых проектов реактивных ударных беспилотников. Позднее украинские профильные СМИ сообщили, что речь идет о разработанном в стране БПЛА для нанесения ударов по удаленным целям. При этом официальные данные о его дальности, скорости, боевой части и планируемых объемах производства не раскрывались.

Финансирование проекта станет частью инициативы «Строим вместе с Украиной» (Build with Ukraine), предусматривающей поддержку украинского оборонного производства за счет средств Германии. Кроме того, Германия планирует увеличить объем военной помощи Украине, а Киев рассчитывает к концу 2026 года нарастить совокупное производство беспилотников всех типов до 7 млн единиц в год.

Реактивный ударный беспилотник «Барс» уже применялся в боевых действиях, в том числе для ударов по Москве, в июне 2026 года, когда был налет на НПЗ в Капотне. Украинские СМИ утверждают, что этот дрон, который они часто ошибочно называют ракетой, использовали также для нанесения ударов по российским аэродромам и заводам.

В феврале 2026 года министр обороны Германии Писториус вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским принял участие в церемонии перерезания ленточки в честь открытия совместного предприятия под Мюнхеном между немецкой компанией Quantum Systems и украинским производителем Frontline Robotics. Это партнерство занимается разработкой украинского логистического беспилотника Linza, системы снабжения, способной доставлять около 2 кг груза на расстояние до 10 км до передовых позиций. Мюнхенский завод планирует в конечном итоге производить более 10 000 единиц в год.