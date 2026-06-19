Массированные налеты дронов на Москву — не только попытка нанести экономический ущерб, но и часть более масштабной политической игры вокруг будущих переговоров. Военный аналитик RTVI Алексей Сочнев разбирает цели украинской операции, оценивает состояние российской ПВО и объясняет, почему в Кремле сохраняют спокойствие, несмотря на усиление ударов.

Спецоперация «Москва»

Когда утром 16 июня над Москвой появились дроны, украинские военные каналы немедленно начали публиковать обои с горящим НПЗ в Капотне — не новостные карточки, а буквально пылающий завод для экрана блокировки. Быстрая благодарность Зеленского в адрес СБУ, ГУР и сил специальных операций сказала о главном — перед нами не рядовой налет, а тщательно спланированная операция спецслужб.

Чтобы понять, что произошло, надо немного отмотать время назад. Первая волна — 16 июня, до 90 беспилотников, из которых к цели прорвался один. Вторая — 17-го, снова массированная. Третья — 18-го: Собянин говорил о сотне сбитых только на подходах к Москве, а позднее Минобороны России заявило о более чем 900 БПЛА. Это не серия случайных налетов, а последовательное прощупывание эшелонированной обороны — поиск брешей, изучение маршрутов, фиксация реакции ПВО и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Видимо, в операции принимали участие около тысячи дронов, и часть все-таки просочилась.

Отдельно отмечу, что впервые в небе Москвы появились реактивные дроны «Барс», которые зачастую ошибочно называют ракетами. Впервые о «Барсе» публично рассказал министр по стратегическим отраслям Украины Герман Сметанин в апреле 2024 года, перечисляя новые украинские разработки в одном ряду с «Паляницей», «Пеклом» и «Рутой». Судя по видео из Москвы, именно «Барсы» прорвались в Москву.

Для ПВО это принципиально новая цель с неизвестными летными характеристиками и неизвестной начинкой — необходимо время на адаптацию, и именно поэтому часть дронов добралась до цели.

При всех этих вводных ПВО в целом справилось хорошо.

Противоядие для таких атак найдется, просто не сразу.

Зачем это нужно и кто за этим стоит

Одна из главных целей налета — НПЗ в Капотне, обеспечивающий топливом Москву, Подмосковье и аэропорты. Удары, которые позволяют выводить из строя нефтегазовую инфраструктуру России, западные союзники Украине разрешили. Уверен, в День Победы по Красной площади все же хотели ударить, и именно Трамп этого не допустил. Поэтому удары идут по важным экономическим объектам.

Но экономика — лишь часть замысла. Ничего в понимании Зеленского и его окружения не работает лучше, чем картинка пылающей Москвы, показанная европейским партнерам — дескать, мы наносим удары в глубину, мы диктуем условия, еще немного и Путин сломается. Я убежден, что этот удар был согласован с союзниками именно для того, чтобы продавить новый переговорный формат — не «дух Анкориджа» с Трампом в роли посредника, а прямые переговоры между Россией и Европой, о которых в последнее время есть много утечек в западных СМИ.

В эту канву хорошо ложатся два письма Зеленского, появившиеся почти одновременно. Трампу — деловое: дай ракеты, больше мне от тебя ничего не нужно. Путину — откровенно хамское: подумай о своем возрасте, садись за стол переговоров.

Второе письмо, конечно, было адресовано в реальности не Путину. Это была демонстрация крутости перед европейцами, которые, судя по всему, сами попросили его хоть как-нибудь обратиться к российскому президенту с «миролюбивым посланием». Зеленский написал его в той манере, в которой он в принципе разговаривает не только с Москвой, но и со многими европейскими лидерами. Заметьте, тут же Лондон обозначил свою позицию — заморозка по линии фронта и международный военный контингент на Украине.

Асимметрия информационного поля

Реакция москвичей в видеороликах, выложенных в соцсетях, — «надо валить», «доигрались» — нормальная реакция обывателя, который живет своей жизнью, пока все тихо. Это не политический протест, это базовый человеческий рефлекс.

Другое дело, что российские удары по украинским тылам кратно мощнее и происходят чаще, только массовая аудитория об этом не знает.

В России действует режим секретности на публикацию снимков, и до широкого зрителя не доходит почти ничего.

Хороший пример — история с украинской киностудией Довженко. В ночь на 15 июня Россия нанесла по ней удар. Официальный Киев тут же заявил о гибели уникальной коллекции из ста тысяч исторических костюмов. Антикриз был спущен аккуратно и быстро.

Однако украинское издание NV опубликовало фоторепортаж с места событий — и в кадр попали аккуратно сложенные крылья ударных дронов FP-2. На киностудии хранились, а возможно, и собирались в отверточном режиме сотни беспилотников, которые участвуют в налетах на Москву. Публикацию удалили, но скриншоты разошлись по каналам. Российская пропаганда не может раскрутить эту историю на полную из-за закрытости военного ведомства, которое не играет в пиар.

В итоге асимметрия сохраняется — один удачный прорыв украинских дронов выглядит в сетях и СМИ как катастрофа, а сотни удачных российских ударов по тылам остаются за кадром.

Почему Путин спокоен

При всей тревожной картине — горящие НПЗ, задержанные танкеры, новые санкционные угрозы — Путин выглядит абсолютно спокойно и позволяет себе шутить. В военных пабликах пишут, дескать, в Кремле победили те советники, которые рисуют президенту картину в розовом свете. Я с этим не согласен. Если бы Путин получал только хорошие новости, мы до сих пор видели бы повторение 2022 года — бесконечные «перегруппировки» из-под Киева и Харькова. Так что не беспокойтесь, информация приходит к нему из разных источников, взвешенность суждений в целом на месте.

В Кремле считают, что Европа тянет военную лямку фактически в одиночку — при Трампе США больше не дают Украине бесплатного оружия, и эта ситуация продлится минимум год-два. Европейская экономика при этом чувствует себя неважно, разговоры об общих европейских войсках остались разговорами, а атомизированная милитаризация отдельных стран означает колоссальные потери ресурсов. Достаточно вспомнить историю с франко-германским истребителем нового поколения — союзники рассорились и закрыли проект. Подобных примеров хватает.

Но важнее другое. Путин убежден, что мобилизационный ресурс Украины исчерпан. Можно подрезать бронь, можно выковырять прячущихся по дачам и подвалам, можно мобилизовать тыловых силовиков и сотрудников спасательных служб — но все это, я бы так сказал, неликвидные остатки былой роскоши.

Зеленский же тем временем обещает 20-40% иностранцев в составе армии. Откуда? Колумбийский поток бойцов реален, но не в тех объемах, которые он называет. Грузия уже законодательно усложнила жизнь своим гражданам, воюющим на Украине. Расколотая европейская элита при всей поддержке Киева едва ли решится посылать своих солдат.

Поэтому в Кремле ждут к концу года кризисных процессов на украинской стороне.

Зеленский же рассчитывает на обратное, полагая, что масштабирование ударов породит кризис в России. Путин прямо сказал, что этого не получится, и я продолжу его мысль — кризис на Украине наступит раньше, чем Украина сумеет добиться того же дроновыми налетами.

Кстати, со слов советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова (ник и позывной «Флеш»), Россия активно испытывает системы блокировки спутникового интернета Starlink, которым пользуются ВСУ, на отдельных участках фронта. Если испытания масштабируют, линия боевого соприкосновения начнет двигаться быстрее — именно рои дронов на Starlink сейчас позволяют украинским военным удерживать позиции и тормозить наступление.

Что происходит на земле

Большие налеты на Москву отчасти маскируют то, что происходит на земле. А на земле — тяжело, прежде всего для ВСУ.

Возьмем Константиновку в ДНР. Украинский ресурс Deep State оценивает ситуацию как «развивающуюся по наихудшему сценарию» — примерно так же говорят и российские военкоры, считающие город находящимся в стадии зачистки. Дорог в Константиновку, не контролируемых ВС РФ, фактически нет, снабжение 300—500 бойцов идет с помощью агродронов. Командир 19-го корпуса ВСУ бригадный генерал Александр Бакулин в эфире телемарафона 15 июня заявил, что все в порядке «ситуация в Константиновке не является критической» и «там примерно 123 россиянина». Но мы слышали похожие заявления по Купянску, и вскоре выяснилось, кто был прав.

Город Красный Лиман — отдельная глава. Весь город перешел в серую зону, российские штурмовые группы уже находятся в нескольких кварталах. Говорить об уверенном контроле, конечно, можно будет только после занятия огромных лесных массивов вокруг, откуда территория постоянно оспаривается.

Красный Лиман — особое место. Во время контрнаступления ВСУ 2022 года в Харьковской области этот населенный пункт стал единственным городом, где бойцы Росгвардии и добровольцы организовали настоящее сопротивление. Сейчас происходит возвращение на утраченные позиции.

Тем временем украинские власти потихоньку проводят эвакуацию всех производств из Краматорска, Славянска и Дружковки на Западную Украину, а также населения из сел Днепропетровской области.

Сколько это будет продолжаться

Что касается переговоров, то Кремль ждет Трампа, а не европейцев. К европейцам нет доверия, они слишком хаотичны, у них нет единого центра, и за ними постоянно маячит тень Меркель с историей обмана в ходе Минских соглашений. В том, что все закончится очередным обманом, сомнений мало. При этом публичная риторика украинской стороны не оставляет пространства для маневра — никто внутри страны не говорит сейчас о реальных мирных инициативах. Хамское письмо Путину — не мирный жест, а попытка еще глубже затянуть в противостояние.

Однако переговоры все равно будут, хотя бы потому что обеим сторонам это выгодно. Россия понимает — если масштабирование ударов продолжится, рано или поздно встанет вопрос об ударах по европейским предприятиям, где производится оружие, летящее на Москву (оно производится именно там, Европа давно является тылом Украины — это, как говорится, ежу понятно). И лучше поучаствовать в переговорах и наконец послушать, что хочет сказать другая сторона, чем получить удары по своим заводам.

Посредники найдутся. Нашелся же человек с российским паспортом, который поехал в Киев и разговаривал с Зеленским. Результаты скромные — обмены пленными при его непосредственном участии, и не более. Но для диалога с самыми неудобными собеседниками всегда будет наготове фигура, которая способна его вести.

Что касается Трампа — как бы кто к нему ни относиться, он сейчас единственный человек, способный реально повлиять на ход событий.

Хочет ли он этим заниматься, пока неясно. Его затащили в войну с Ираном, он почувствовал вкус к смене режимов, и обещания стать «самым мирным президентом» канули в прошлое. Но «дух Анкориджа» никуда не делся, и рано или поздно Трамп к нему вернется.

А пока конфликт продолжится, как в этом году, так и в следующем. И вот в чем я уверен — план Зеленского не сработает, план Кремля сработает лишь частично, а ждать развязки от Трампа — значит, ждать человека, который уже передумал один раз и может передумать снова. Если она придет, то с совершенно неожиданной стороны.

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