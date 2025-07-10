Глава национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшан Ибрагимов заявил RTVI, что не исключает своего возвращения. Ранее он был депортирован из России.

«Не исключено, но это не от меня зависит», — ответил Ибрагимов на вопрос о том, планирует ли он предпринимать меры для последующего возвращения в Россию.

Ранее в беседах с журналистами он признавал, что депортация стала для него неожиданностью, а ее возможные причины неизвестны. При этом Ибрагимов говорил, что лишь «чуть-чуть расстроился» из-за необходимости покинуть страну, и заверял, что «все будет хорошо».

На вопрос о том, остались ли у него какие-либо незавершенные проекты и кто теперь будет ими заниматься, Ибрагимов заявил RTVI:

«У меня в России никакого бизнеса нет».

О том, что Ибрагимова лишили российского гражданства, стало известно 4 июля. Сам он утверждал, что не знает причин этого решения и будет выяснять их по возвращении на родину в Азербайджан.

Источник РБК сообщал, что российский паспорт Ибрагимова был аннулирован еще 18 июня за «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности». Телеграм-канал Mash утверждал, что главу национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области якобы задерживали за нарушение правил пребывания в России.

СМИ рассматривают депортацию Ибрагимова в контексте обострения российско-азербайджанских отношений, которое произошло после задержания членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге по подозрению в убийстве и покушении на убийства, в результате которых скончались два человека.

Власти Азербайджана считают, что задержанные погибли «в результате жестоких избиений». Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об умышленном убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью, и пытках.

В СКР сообщили, что один из умерших скончался от сердечной недостаточности, причины смерти второго «устанавливаются».

После этого в Баку арестовали двух журналистов издания «Sputnik Азербайджан». 1 июля азербайджанская сторона задержала группу россиян по обвинению в участии в наркотрафике, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. Местные СМИ публиковали кадры задержания, на которых были видны следы побоев на лицах и телах мужчин.

В Екатеринбурге тогда же задержали главу азербайджанской диаспоры Свердловской области Шахина Шыхлински (Шихлинского). После допроса в качестве свидетеля по делу ОПГ его отпустили.

В Кремле 2 июля сообщили, что глава СКР Александр Бастрыкин и генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев находятся в постоянном контакте и «разбираются с теми вопросами, которые представляются проблемными».