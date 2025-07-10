Главу национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова 9 июля депортировали из России. В аэропорту он признался, что расстроен решением властей, однако добавил, что в итоге «все будет хорошо». Кто такой Ибрагимов и какие интересы он продвигал в России — в материале RTVI.

Последнее прощай

В начале июля стало известно, что Ибрагимова задержали за нарушение правил пребывания в России, тогда же его лишили российского гражданства. По некоторым данным, решение приняли из-за совершения действий, «создающих угрозу национальной безопасности» страны.

Avia.pro пишет, что в момент задержания Ибрагимов вел себя уверенно, а на новость о лишении российского паспорта ответил «да и не надо мне ваше гражданство!»

Накануне вечером главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортировали из России. В аэропорту с Ибрагимовым пообщались журналисты. Он разговаривал нехотя, однако отметил, что решение о выдворении из страны стало для него неожиданным. По его словам, он «чуть-чуть» расстроился, однако не знает, почему его решили депортировать.

Говоря о дальнейших планах, Эльшан Ибрагимов отметил, что «время покажет».

«Все будет хорошо», — заявил он журналистам РЕН ТВ.

Что известно о главе диаспоры

Эльшан Мустафа оглы Ибрагимов родился в 1967 году в селе Мюсюсли Уджарского района Азербайджанской ССР. С 1998 года жил в Истре, а последние пять лет был руководителем национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области. Состоял в консультативном совете Общественной палаты региона, но после лишения его гражданства эту информацию с сайта ОП удалили. Ибрагимов был доверенным лицом губернатора Андрея Воробьева на выборах 2018 года.

«Прекрасный организатор, мудрый, гибкий, коммуникабельный, находящий компромисс в любых ситуациях руководитель, хороший товарищ, друг, приходящий на помощь в любых тяжелых моментах», — описывали Ибрагимова в пресс-службе азербайджанской диаспоры Подмосковья.

Там его назвали достойным сыном «своей Родины», «чудесным братом», отцом большого семейства, свекром и молодым дедушкой. Представители общины желали Эльшану Ибрагимову стать депутатом Мособлдумы, а затем избраться в Госдуму.

В 2023 году глава диаспоры подавал заявку на соискании премии губернатора Подмосковья: Ибрагимов реализовывал проект по сбору гуманитарной помощи для участников военной операции. По данным «Царьграда», ранее претензий к мужчине не было.

Как сообщил «Рыбарь», Ибрагимов — родственник бизнесмена Тахира Гаджиева, тоже члена азербайджанской диаспоры, руководителя Истринского рынка, где недавно в ходе рейда выявили нарушения миграционного законодательства.

Продвигал интересы приезжих из Азербайджана

Будучи доверенным лицом Андрея Воробьева в период выборов губернатора Подмосковья, Эльшан Ибрагимов активно встречался с избирателями.

В одном из интервью он пожаловался, что миграция азербайджанцев «практически сошла на нет» в сравнении с 1990-ми и нулевыми.

«Азербайджанцы, в основном, работали на розничных объектах, но эти объекты постепенно стали закрываться из-за невозможности конкурировать с гипермаркетами и крупными торговыми сетями. Рынок монополизирован и дошло до того, что эти гипермаркеты уже диктуют условия производителям. Это касается не только азербайджанцев, но и многих местных предпринимателей», — процитировали его в пресс-службе национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области.

По словам Ибрагимова, азербайджанская молодежь сталкивается с проблемами при трудоустройстве после окончания вузов. Экс-глава диаспоры отмечал, что неоднократно поднимал этот вопрос.

Другой проблемой азербайджанцев, «живущих здесь чуть ли не 20-25 лет», он назвал отсутствие разрешения на временное проживание.

«На первом месте идут беженцы с Украины. Чиновники даже не скрывают своих предпочтений, открыто говоря нам о том, что они — представители славянского народа, что есть некая установка и так далее. Мы поднимали неоднократно этот вопрос, потому что наши люди просто хотят легализоваться, даже имея в собственности свое жилье, но квоты под разными предлогами все равно не выделяются», — подчеркнул Ибрагимов.

По его словам, он встречался с руководством бывшей Федеральной миграционной службы по Подмосковью, и ему заявляли, что на всю область выделяют всего семь тысяч квот. Ибрагимов добавил, что всячески помогал соотечественникам основаться в регионе.

«И когда ко мне обращаются наши соотечественники по данному вопросу, я им открыто говорю, что в нынешних условиях самым лучшим методом легализоваться является заключение брака с местными жителями», — объяснил он.

На имя Ибрагимова зарегистрировано более 10 компаний в Подмосковье. Основная сфера — оптово-розничная торговля овощами и фруктами, уточнил «Царьград».