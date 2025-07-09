Главу национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова депортировали из России, передает источник РБК в диаспоре. Ранее Ибрагимова лишили гражданства страны.

«К сожалению, Эльшан Ибрагимов и вправду вынужден сегодня покинуть территорию России. Сейчас он находится в аэропорту», — рассказал собеседник РБК.

Телеграм-канал Baza уточняет, что Ибрагимов улетит в Баку из московского аэропорта Шереметьево.

РЕН ТВ опубликовал видео с главой азербайджанской диаспоры Подмосковья из аэропорта. На кадрах Ибрагимов утвердительно отвечает на вопрос, стала ли депортация для него неожиданностью. Также он говорит о том, что ничего не знает о причинах такого решения.

Ибрагимов признался, что «чуть-чуть расстроился» из-за необходимости покинуть Россию, и заверил, что «все будет хорошо». Корреспондент РЕН ТВ подчеркнул, что азербайджанец прожил в стране 30 лет.

4 июля стало известно, что Ибрагимова лишили российского гражданства. Источники РБК сообщали, что это решение было принято еще 18 июня из-за совершения действий, «создающих угрозу национальной безопасности» России». Mash писал, что главу подмосковной диаспоры задержали за нарушение правил пребывания в России и в ближайшее время депортируют на родину.

Эльшан Ибрагимов жил в подмосковной Истре с 1997 года, с 2018-го возглавлял национально-культурную автономию азербайджанцев. Также мужчина входил в консультативный совет Общественной палаты (ОП) Подмосковья по делам национально-культурных автономий региона. После сообщений о лишении Ибрагимова гражданства эта информация была удалена с сайта ОП.

По данным «Царьграда», в 2023 году Ибрагимов подал заявку на соискание премии губернатора Московской области с проектом по сбору гуманитарной помощи для участников военной операции. Телеканал отмечает, что ранее претензий к главе азербайджанской диаспоры Подмосковья не было.

Депортация Ибрагимова и лишение его гражданства происходят на фоне ухудшения российско-азербайджанских отношений. Они обострились в конце июня, когда в Екатеринбурге были задержаны более 50 уроженцев республики по делу об этнической преступной группе, причастной к убийствам и покушениям с 2001 по 2011 годы.

Двое задержанных — братья Гусейн и Зияддин Сафаровы — умерли. Власти Азербайджана считают, что они погибли «в результате жестоких избиений». Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об умышленном убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью, и пытках. В СК сообщили, что один из братьев Сафаровых умер в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго «устанавливаются».

После этого в Баку арестовали двух журналистов издания «Sputnik Азербайджан». 1 июля азербайджанская сторона задержала группу россиян по обвинению в участии в наркотрафике, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. Местные СМИ публиковали кадры задержания, на которых были видны следы побоев на лицах и телах мужчин.

В Екатеринбурге тогда же задержали главу азербайджанской диаспоры Свердловской области Шахина Шыхлински (Шихлинского). После допроса в качестве свидетеля по делу ОПГ его отпустили.

В Кремле 2 июля сообщили, что глава СКР Александр Бастрыкин и генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев находятся в постоянном контакте и «разбираются с теми вопросами, которые представляются проблемными».